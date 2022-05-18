Kayseri OSB'de Tacikistan ile iyi niyet metni

Tacikistan'ın Sughd Bölgesi Başkanı ve Tacikistan Büyükelçisi Başkanlığındaki heyetin Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapmış oldukları temaslar iyi niyet metni ile sonuçlandı. Sughd Bölgesi Başkanı Rajabboy Ahmadzoda ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu arasında iyi niyet metni imzalandı ve bu imzaların ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunması temennisinde bulunuldu.

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  • 18.05.2022 12:23
  • Güncelleme: 18.05.2022 12:54
Kayseri OSB'de Tacikistan ile iyi niyet metni
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tacikistan’ın Sughd Bölgesi Başkanı ve Tacikistan Büyükelçisi Başkanlığındaki heyetin Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yapmış oldukları temaslar iyi niyet metni ile sonuçlandı. Sughd Bölgesi Başkanı Rajabboy Ahmadzoda ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu arasında iyi niyet metni imzalandı ve bu imzaların ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunması temennisinde bulunuldu.

Tacikistan’ın Sughd Bölgesi Başkanı Rajabboy Ahmadzoda ve Tacikistan’ın Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gulov ile Sughd Bölgesi’nden belediye başkanları ve iş adamlarının yer aldığı heyet Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu’nu ziyaret etmiş ve ziyarette karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesine yönelik temenniler dile getirilmişti. Ziyarette dile getirilen temenniler iyi niyet metnine dönüştürüldü ve karşılıklı olarak imza altına alındı.

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılan imza töreninde Kayserili iş adamlarını Tacikistan’a davet eden Sughd Bölgesi Başkanı Rajabboy Ahmadzoda, Türkiye’deki teknolojiyi ülkelerine kazandırmak istediklerini kaydetti.

Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu da her iki ülkenin menfaati doğrultusunda iş birliğinin gelişmesi için gayret göstereceklerini söyledi. Açıklamaların ardından hayırlı olması dilekleriyle iyi niyet metni İmamoğlu ve Ahmadzoda tarafından imzalandı.

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İHA

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