Kayseri OSB'de görüntü kirliliğine son verecek pano

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından, firmalar tarafından farklı yerlere asılan ilan afiş ve pankartların oluşturduğu görüntü kirliliğine son verecek bir uygulama başlatıldı. Kayseri OSB içerisindeki üç farklı bölgeye dört adet ilan panosu yaptırıldı. Firmaların eleman ilanları artık bu panoda yer alacak ve farklı alanlara asılan ilanlar kaldırılacak.

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  • 24.01.2022 12:14
  • Güncelleme: 24.01.2022 12:23
Kayseri OSB'de görüntü kirliliğine son verecek pano
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından, firmalar tarafından farklı yerlere asılan ilan afiş ve pankartların oluşturduğu görüntü kirliliğine son verecek bir uygulama başlatıldı. Kayseri OSB içerisindeki üç farklı bölgeye dört adet ilan panosu yaptırıldı. Firmaların eleman ilanları artık bu panoda yer alacak ve farklı alanlara asılan ilanlar kaldırılacak.

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan ilan panosunun her birisine 18 ilan asılabilecek. Dört adet yapılan ilan panosunun ikisi eleman ilanları için daha fazla kullanılan Abdülhamit Han Bulvarı’nın girişine dikildi. Diğer iki ilan panosu ise Tramvay son durağı ile Fevzi Mercan Camii’nin avlusunda yer alıyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan firmalar bu panoları ücretsiz olarak kullanabilecekler. Panolar sadece eleman ilanları için kullanılacak ve ilanların yayın süresi 60 gün olacak. İlan asmak isteyenler 90X100 santimetrelik çerçeve alanı kullanabilecekler. Panoda, branda, kumaş ya da kompozit levha üzerine basılmış ilanlar yer alabilecek. Panoya ilan asılırken vidalama ya da kaynak kullanılmayacak. İlan panolarının ihtiyacı karşılamasıyla birlikte farklı alanların eleman ilanları için kullanılmasına son verilecek. Kayseri OSB’nin farklı bölgelerinde görüntü kirliliği oluşturan ilan, afiş, pankart ve panoları 31 Ocak 2022 tarihine kadar kaldırılacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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