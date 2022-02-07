Kayseri OSB'de doğalgaz kısıtlaması sona eriyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, TEİAŞ'ın sanayi işletmeleri için uyguladığı elektrik kısıntısından sonra BOTAŞ'ın uyguladığı doğal gaz kısıntısının da sona ereceğini açıkladı. İmamoğlu, BOTAŞ'tan kısıntının 8 Şubat Salı günü saat 08.00 itibarıyla sona ereceğini bildiren resmi yazının geldiğini belirtti ve tüm sanayicilere bu süreçte verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

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  • 07.02.2022 17:11
  • Güncelleme: 07.02.2022 18:07
Kayseri OSB'de doğalgaz kısıtlaması sona eriyor
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, TEİAŞ’ın sanayi işletmeleri için uyguladığı elektrik kısıntısından sonra BOTAŞ’ın uyguladığı doğal gaz kısıntısının da sona ereceğini açıkladı. İmamoğlu, BOTAŞ’tan kısıntının 8 Şubat Salı günü saat 08.00 itibarıyla sona ereceğini bildiren resmi yazının geldiğini belirtti ve tüm sanayicilere bu süreçte verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, BOTAŞ’tan doğal gaz kısıntısına ilişkin gelen açıklamada kısıntının 8 Şubat Salı günü saat 08.00 itibarıyla sona ereceğinin bildirildiğini ve bu süreçte sistem dengesinin sağlanmasına yönelik verilen katkı nedeniyle teşekkür edildiğini belirtti. Kısıntı uygulamasıyla ilgili alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden İmamoğlu, “Elektrik ve doğal gazda yaşanan kısıntı nedeniyle elbette sanayicilerimiz olumsuz etkilendi; ancak devletimizin ilgili birimlerinin aldığı karara uymak görevimiz. Bu süreçte sanayicilerimizin taleplerini ilgili birimlere yoğun bir şekilde aktardık ve nihayette kısıntı kararı kaldırılıyor. Umuyoruz ki bir daha böyle durumlarla karşılaşmayacağız” dedi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı İmamoğlu, sanayicilere bu süreçte verdikleri destek için teşekkür etti.

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İHA

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