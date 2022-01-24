Kayseri OSB'de Bakanlarla Enerji Zirvesi

Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu, sanayicilerin talep ve sıkıntılarını Bakan Varank ve Bakan Dönmez'e anlattı.

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  • 24.01.2022 12:08
  • Güncelleme: 24.01.2022 12:44
Kayseri OSB'de Bakanlarla Enerji Zirvesi
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Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu, sanayicilerin talep ve sıkıntılarını Bakan Varank ve Bakan Dönmez’e anlattı.

Doğal gaz ve elektrikte yaşanan sorunlar nedeniyle hafta sonu önemli bir zirve gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla yapılan zirveye Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu da iştirak etti. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen enerji zirvesi 23 Ocak Pazar günü akşam saatlerinde yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı toplantıya Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, Kayseri OSB Bölge Müdürü Fatih Gözel ve Kayseri OSB Bölge Müdürlüğü’nün Doğal gaz ve Elektrik İşletme Müdürleri de iştirak etti.

OSB başkanları ile iş dünyasının diğer temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen enerji zirvesinde doğal gaz ve elektrikte yaşanan gelimlere masaya yatırıldı. Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu da Kayseri sanayicisinin bu süreçte yaşadığı sıkıntılar ve beklentilerini Bakanlara aktardı.

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İHA

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