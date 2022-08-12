Kayseri OSB Başkanı Yalçın, EPDK Yönetmeliğine tepki gösterdi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından çıkarılan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin üretime çok büyük darbe vuracağını söyledi. Başkan Yalçın, çok büyük yükümlülükler altına girerek GES yatırımı yapan firmaların bu kararla büyük sıkıntı yaşayacağını ve kararın yatırımları engelleyeceğini belirtti.

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  • 12.08.2022 11:34
  • Güncelleme: 12.08.2022 12:36
Kayseri OSB Başkanı Yalçın, EPDK Yönetmeliğine tepki gösterdi
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından çıkarılan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin üretime çok büyük darbe vuracağını söyledi. Başkan Yalçın, çok büyük yükümlülükler altına girerek GES yatırımı yapan firmaların bu kararla büyük sıkıntı yaşayacağını ve kararın yatırımları engelleyeceğini belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, 2019 yılında çıkan ve düne kadar yürürlükte olan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin değişmesiyle sanayicinin büyük bir problemle karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Sanayiciye tüketiminin iki katı kadar Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapma ve elektrik üretme imkânı verildiğini vurgulayan Başkan Mehmet Yalçın, “2019’da çıkarılan yönetmeliğe uygun olarak birçok sanayicimiz banka ve finans kuruluşlarından kredi kullanarak yükümlülük altına girmiş ve fabrikalarına GES kurmuşlardır. Ancak yeni yönetmelikle ihtiyaç fazlası elektriğin sisteme satılması hakkı sanayicilerimizin elinden alınmıştır. Tüketim fazlasının bedelsiz olarak YEKDEM’e (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) aktarılması kararı sanayicilerimizi finansal anlamda çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya bırakacaktır. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın elektriğe dönüşmesi ve enerjide dışa bağımlılığımızın azaltılması için yapılan yatırımların mükâfatı bu olmamalıdır” dedi.

Yönetmeliğin bir an önce gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, kararın üretime darbe vuracağını ve yeni yatırımları da engelleyeceğini kaydetti.

İHA

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