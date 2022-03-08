Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu'ndan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

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  • 08.03.2022 13:25
  • Güncelleme: 08.03.2022 13:29
Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu'ndan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Ziyarete Başkan Yunus İmamoğlu’nun yanı sıra, Başkan Vekili Murat Yibur ve Yönetim Kurulu Üyeleri Şaban Andaç, Mustafa Katırcıgil ve Emre Erkahyaoğlu katıldı.

Başkan Yunus İmamoğlu ziyarette yaptığı konuşmada Başkan Memduh Büyükılıç’a, ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Memduh Büyükkılıç da Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetimine bir kez daha hayırlı olsun dileklerini ileterek, Kayseri için yapılacak çalışmalarda kenetlenmeye ihtiyaç olduğunu vurguladı. Ziyarette taraflar, Kayseri için bir ve beraber olmanın önemine vurgu yaptı.

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İHA

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