Kayseri nüfusu 1 milyon 434 bin 357 kişi oldu

Nüfus oranının her yıl artış gösterdiği ülkemizde ikamet eden nüfus, TUİK verilerine göre 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.

Kayseri’de ise geçtiğimiz yıla göre nüfus 13 bin 8 kişi artış göstererek, 1 milyon 434 bin 357 kişi oldu.