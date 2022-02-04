Kayseri nüfusu 1 milyon 434 bin 357 kişi oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürü Mehmet Varan, Kayseri'nin nüfusunu paylaştı. Kayseri nüfusu 31 Aralık 2021 tarihiyle 1 milyon 434 bin 357 kişi oldu.
- 04.02.2022 11:34
- Güncelleme: 04.02.2022 11:34
Nüfus oranının her yıl artış gösterdiği ülkemizde ikamet eden nüfus, TUİK verilerine göre 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.
Kayseri’de ise geçtiğimiz yıla göre nüfus 13 bin 8 kişi artış göstererek, 1 milyon 434 bin 357 kişi oldu.
1ha
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