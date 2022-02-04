Kayseri nüfusu 1 milyon 434 bin 357 kişi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu  (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürü Mehmet Varan, Kayseri'nin nüfusunu paylaştı. Kayseri nüfusu 31 Aralık 2021 tarihiyle 1 milyon 434 bin 357 kişi oldu.

PAYLAŞ
  • 04.02.2022 11:34
  • Güncelleme: 04.02.2022 11:34
Kayseri nüfusu 1 milyon 434 bin 357 kişi oldu

Nüfus oranının her yıl artış gösterdiği ülkemizde ikamet eden nüfus, TUİK verilerine göre 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. 

Kayseri’de ise geçtiğimiz yıla göre nüfus 13 bin 8 kişi artış göstererek, 1 milyon 434 bin 357 kişi oldu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi'de camiler gül suyu ile temizlendi

Melikgazi'de camiler gül suyu ile temizlendi

Kayseri Jandarma bölgesinde yaşanan bir aylık olay istatistiği

Kayseri Jandarma bölgesinde yaşanan bir aylık olay istatistiği

İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Mahsur kalanları kurtardılar, sevinçten böyle oynadılar

Mahsur kalanları kurtardılar, sevinçten böyle oynadılar

Müstakil ev cayır cayır yandı

Müstakil ev cayır cayır yandı

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu madde operasyonunda 2 gözaltı

Uyuşturucu madde operasyonunda 2 gözaltı

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesinde yıkım işlemleri sürüyor.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesinde yıkım işlemleri sürüyor.

DAHA FAZLA
Kayseri nüfusu 1 milyon 434 bin 357 kişi oldu

Kayseri nüfusu 1 milyon 434 bin 357 kişi oldu

Müstakil ev alevlere teslim oldu

Müstakil ev alevlere teslim oldu

Kayseri, Wushu Türkiye Şampiyonasına 86 sporcuyla katılacak

Kayseri, Wushu Türkiye Şampiyonasına 86 sporcuyla katılacak

Kayseri'yi sisli bir hafta sonu bekliyor

Kayseri’yi sisli bir hafta sonu bekliyor

LPG'ye yeni zam

LPG'ye yeni zam