Kayseri’nin su ihtiyacı 716 depo ile karşılanıyor

Büyükşehir Yasası kapsamında Kayseri ve 16 ilçenin içme suyu yatırımları, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından yapılıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl özellikle nüfusun arttığı bölgelerde yeterli miktarda içme suyu iletimi sağlamak için yeni su depoları ve kuyu binaları inşa edildi. Diğer yandan mevcut yapılarda ise bakım onarım ve tadilat işlemleri gerçekleştirilerek daha sağlıklı bir yapıya kavuşturuldu.

İçme suyu yatırımları hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından içme suyunun uygun kalitede dağıtımının sağlanması için merkez ve ilçelerde 2021 yılında 7 milyon 817 bin TL maliyet ile 10 adet yeni su deposu ve 13 adet kuyu binası yapıldığını kaydetti.

Hizmet verilen nüfusun her geçen gün arttığına işaret eden Büyükkılıç, “Bu nedenle içme suyu yatırımları daha önemli hale geliyor. Yeni yapılan projelerle birlikte kentimiz genelinde su dağıtım deposu sayısı 716’ya çıktı. Su depolama kapasitemiz ise 269 bin 700 metreküp” dedi.

Başkan Büyükkılıç, içme suyu kalitesini en üst seviyeye çıkarmak ve vatandaşların sağlığını korumak için çalışmaların titizlikle sürdüreceğini de sözlerine ekledi.