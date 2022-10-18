Kayseri'nin SMA'lı çocukları için yardım gecesi düzenlenecek

Bir tür kas hastalığı olan SMA Tip 2 hastası Melih Eymen Ceylan ve Hasan Çınar Süyüm için yardım kampanyası başlatılmıştı. Kayseri’deki gazetecilerin girişimleriyle 25 Ekim Salı günü Kadir Has Kültür Merkezi’nde yardım gecesi düzenlenecek. İktidarından muhalefetine bütün siyasi parti temsilcileri, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin destek vermesi beklenen kampanyada toplanan paralar, iki çocuğun yurt dışındaki tedavisi için harcanacak.

‘HASTANENİN BİZDEN İSTEDİĞİ FİYATIN YÜZDE 32’SİNİ TOPLADIK’

KayseRadar, Tv Kayseri ve Hunat Tv ortak yayınında Basın Konseyi programına canlı bağlantı ile katılan Melih Eymen Ceylan’ın babası Osman Ceylan, tedavi için gereken miktarın yüzde 32’sinin toplandığını ifade ederek, “6 aydır kampanyamıza tam gaz devam ediyoruz. Şu an için hastanenin bizden istediği fiyat teklifinin yüzde 32’si kadarını tamamladık. Haberlere çıktıkça sokaktaki vatandaşların bize olan bakışı değişti. Bize gelip ‘stantlarda bu tür şeylere karşı ön yargılıydık ancak işin öyle olmadığını gördük’ diyorlar. Haberlerin bize dönüşü gayet güzel oldu” dedi.

‘KAMPANYAMIZ 2 YILA TAMAMLANIYOR: YÜZDE 59’A ULAŞTIK’

Hasan Çınar Süyüm’ün annesi Elmas Süyüm ise, “Ayın 25’inde gerçekleştirilecek yardım gecesi için umutlarımız yüksek. Şehrimize ve bizim elimizden tutan herkese inanıyoruz. Bu ayın 19’unda kampanyamız 2 yılını doldurmuş olacak. Yüzde 59’a ulaştık çok şükür. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.