Kayseri'nin ihracatı ilk 8 ayda yüzde 15,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Kayseri ihracatı ilk 8 ayda yüzde 15,44 oranında arttı.

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  • 30.09.2022 16:02
  • Güncelleme: 30.09.2022 16:25
Kayseri'nin ihracatı ilk 8 ayda yüzde 15,4 arttı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Kayseri ihracatı ilk 8 ayda yüzde 15,44 oranında arttı.

TÜİK 2022 yılı ağustos ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Ağustos ayı ihracatımız, bir önceki yılın ağustos ayına göre yüzde 2,06 oranında artarak, 312 milyon 913 bin dolar olarak gerçekleşti. İlk 8 aylık ihracatımız ise geçen yıla göre yüzde 15,44 oranında artarak, 2 milyar 595 milyon dolara ulaştı. Aylık ihracatımız ise yüzde 11,86 oranında artış gösterdi. Üretim ve ihracatla ülke ekonomisine katkı sunan tüm ihracatçı firmalarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

2022 yılı temmuz ayında en çok ihracat yapılan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve kablo geldiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise Almanya, Irak ve ABD’nin ilk üç sırayı aldığını söyledi.

TÜİK verilerine göre ağustos ayında Türkiye’nin 11.2 milyar dolar dış ticaret açığı verdiğini belirten Başkan Büyüksimitci, “Türkiye’nin dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 160 artmış durumda. Biz ithal ettiğimizin iki katını ihraç eden bir iliz. Türkiye’nin cari açığını kapatma anlamında aylık yaklaşık 150 milyon dolar pozitif katkıda bulunuyoruz. Geçtiğimiz temmuz ayında Türkiye’nin ihracat kilogram birim fiyatı 1,37 dolar iken Kayseri olarak bizim kilogram birim fiyatımız 2.44 dolar oldu. Bu da bizim daha katma değerli ürün yaptığımız anlamına geliyor. Özellikle son dönemde yapılan yatırımlarla bu rakamların daha da artacağına inanıyoruz. İhracat pazarlarında yaşanan daralmalara rağmen hedefimize adım adım ilerliyoruz” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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