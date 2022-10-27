Kayseri'nin ihracat ve ithalat rakamlarında artış görülmeye devam ediyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kayseri'nin ihracatı geçen yıla göre yüzde 13,4 ithalat ise yüzde 14,7 artış gösterdi.
- 27.10.2022 12:47
- Güncelleme: 27.10.2022 12:47
TÜİK, 2022 yılı Ocak ve Eylül ayı dönemi ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı. Buna göre Kayseri’nin geçen yılın aynı dönemine göre ihracatı yüzde 13,4 artışla 2 milyar 935 milyon olurken, ithalatı ise yüzde 14,7 artışla 1 milyar 477 milyon oldu.
Kayseri ise Türkiye’nin aksine dış ticaret fazlalığı verirken 2022 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 201,7 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Eylül 2021'de yüzde 221,3 iken, Eylül 2022’de yüzde 246,5 olarak gerçekleşti.
1ha
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