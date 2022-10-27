Kayseri'nin ihracat ve ithalat rakamlarında artış görülmeye devam ediyor

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kayseri'nin ihracatı geçen yıla göre yüzde 13,4 ithalat ise yüzde 14,7 artış gösterdi.

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  • 27.10.2022 12:47
  • Güncelleme: 27.10.2022 12:47
Kayseri'nin ihracat ve ithalat rakamlarında artış görülmeye devam ediyor

TÜİK, 2022 yılı Ocak ve Eylül ayı dönemi ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı. Buna göre Kayseri’nin geçen yılın aynı dönemine göre ihracatı yüzde 13,4 artışla 2 milyar 935 milyon olurken, ithalatı ise yüzde 14,7 artışla 1 milyar 477 milyon oldu.

Kayseri ise Türkiye’nin aksine dış ticaret fazlalığı verirken 2022 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 201,7 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Eylül 2021'de yüzde 221,3 iken, Eylül 2022’de yüzde 246,5 olarak gerçekleşti.

1ha

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