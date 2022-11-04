Haberler / Gündem / Kayseri'nin gündemi Kayseri'nin gündemi PAYLAŞ 04.11.2022 16:31 Güncelleme: 04.11.2022 16:31 Haber Merkezi Etiketler kayseri gündem kayserinin gündemi HABERİ PAYLAŞ: İlk Yorum Yazan Sen Ol! BUNLARA DA BAKIN Vali Çiçek: “Biz onların kalplerinin güzelliğini, kalpleri ile bizi gördüklerini gördük” Kayseri'nin gündemi Çalınan motosikletler bulundu Başkan Palancıoğlu, Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Dairelerini İnceledi Ortaseki'de sonbahar güzelliği Başkan Büyükkılıç: 'Türkiye'ye örnek olan Engelsiz Yaşam Merkezi'mizde 290 öğrenci ile yüzler gülüyor' Çok Okunanlar 1 Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri 2 Kedi Bacağı Festivali iptal edildi 3 Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda 4 Balık fiyatları, bollaştıkça düşecek 5 Kayseri Kitap Fuarı’na 300’den fazla yazar ve yayınevi katılıyor 6 Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri' İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Kayserispor taktik çalıştı Bakan Yardımcısı Yılmaz: 'Çocuklarımız sosyal medya ve internetten dolayı evlerinde büyük bir tehdit altındalar' DAHA FAZLA Efeler Ligi 7. hafta: Develi Belediyespor: 0- Türşad: 3 Milletvekili Ataş:'Türkiye' de yeni doğan bir bebek AKP yüzünden 25 bin 261 lira faiz borcuyla dünyaya gözlerini açıyor' 1 ay önce indirim yapılan tüpe, zam geldi Ümit Özdağ: “Erdoğan bu seçimde aday olamaz” KAYSO, Melih Eymen ve Hasan Çınar’a nefes oldu