Kayseri'nin gündemi

PAYLAŞ
  • 03.11.2022 17:39
  • Güncelleme: 03.11.2022 17:39
Kayseri'nin gündemi

Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tramvay hattının ilk aracının örtüsü kaldırıldı

Tramvay hattının ilk aracının örtüsü kaldırıldı

Jandarma ekipleri ölümlü trafik kazalarını önlemek için yoğun mesai harcıyor

Jandarma ekipleri ölümlü trafik kazalarını önlemek için yoğun mesai harcıyor

Kayseri Futbol İl Tertip Komitesi kararları açıklandı

Kayseri Futbol İl Tertip Komitesi kararları açıklandı

Erciyes Üniversitesi'nden Sivas'a uzanan Sevgi Köprüsü

Erciyes Üniversitesi'nden Sivas'a uzanan Sevgi Köprüsü

Kartal, Talas ve Hulusi akar Bulvarlarının Trafik Yükü Azalacak

Kartal, Talas ve Hulusi akar Bulvarlarının Trafik Yükü Azalacak

KAYMEK, çiftleri 'Evet' demeden önce buluşturacak

KAYMEK, çiftleri ‘Evet’ demeden önce buluşturacak

Çok Okunanlar
1
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

2
Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

3
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

4
Balık fiyatları, bollaştıkça düşecek

Balık fiyatları, bollaştıkça düşecek

5
Kayseri Kitap Fuarı'na 300'den fazla yazar ve yayınevi katılıyor

Kayseri Kitap Fuarı’na 300’den fazla yazar ve yayınevi katılıyor

6
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarma, motosiklet sürücülerine eğitim verdi

Jandarma, motosiklet sürücülerine eğitim verdi

İYİ Partili Yücel, AK Parti'nin HDP'ye yaptığı ziyareti eleştirdi

İYİ Partili Yücel, AK Parti’nin HDP’ye yaptığı ziyareti eleştirdi

DAHA FAZLA
Kayseri'nin gündemi

Kayseri'nin gündemi

Başkan Çopuroğlu: 'Ülkemizin yükselişinin başladığı dönemin üzerinden 20 yıl geçti'

Başkan Çopuroğlu: 'Ülkemizin yükselişinin başladığı dönemin üzerinden 20 yıl geçti'

Kayserili kayakçıya milli davet

Kayserili kayakçıya milli davet

Asparagas habere suç duyurusu

Asparagas habere suç duyurusu

Kayserispor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor