Haberler / Gündem / Kayseri'nin gündemi Kayseri'nin gündemi PAYLAŞ 03.11.2022 17:39 Güncelleme: 03.11.2022 17:39 Haber Merkezi Etiketler kayseri gündem HABERİ PAYLAŞ: İlk Yorum Yazan Sen Ol! BUNLARA DA BAKIN Tramvay hattının ilk aracının örtüsü kaldırıldı Jandarma ekipleri ölümlü trafik kazalarını önlemek için yoğun mesai harcıyor Kayseri Futbol İl Tertip Komitesi kararları açıklandı Erciyes Üniversitesi'nden Sivas'a uzanan Sevgi Köprüsü Kartal, Talas ve Hulusi akar Bulvarlarının Trafik Yükü Azalacak KAYMEK, çiftleri ‘Evet’ demeden önce buluşturacak Çok Okunanlar 1 Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri 2 Kedi Bacağı Festivali iptal edildi 3 Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda 4 Balık fiyatları, bollaştıkça düşecek 5 Kayseri Kitap Fuarı’na 300’den fazla yazar ve yayınevi katılıyor 6 Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri' İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Jandarma, motosiklet sürücülerine eğitim verdi İYİ Partili Yücel, AK Parti’nin HDP’ye yaptığı ziyareti eleştirdi DAHA FAZLA Kayseri'nin gündemi Başkan Çopuroğlu: 'Ülkemizin yükselişinin başladığı dönemin üzerinden 20 yıl geçti' Kayserili kayakçıya milli davet Asparagas habere suç duyurusu Kayserispor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor