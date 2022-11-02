Haberler / Gündem / Kayseri'nin Gündemi Kayseri'nin Gündemi PAYLAŞ 02.11.2022 10:47 Güncelleme: 02.11.2022 10:49 Kayseri Gündem - Kayseri Gündem Haber Merkezi Kayseri Gündem Etiketler kayseri gündem HABERİ PAYLAŞ: İlk Yorum Yazan Sen Ol! BUNLARA DA BAKIN Başkan Büyükkılıç'tan Sivas Caddesine alternatif yol Kayseri İl Müftüsü Akkuş’un acı günü Yahyalı'da okuma projesine yoğun ilgi Lise öğrencilerinden örnek davranış Develi Belediyespor'un rakibi TÜRŞAD olacak 5 soruda kira sözleşmelerinde tahliye taahhüdü Çok Okunanlar 1 5’inci Kitap Fuarı açılıyor 2 Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri 3 Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu 4 Kedi Bacağı Festivali iptal edildi 5 Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda 6 Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR 'Takdirle karşılanacak bir festival' ERÜ'de 2022-2023 Eğitim-Öğretim Akademik yılı açıldı DAHA FAZLA Büyükşehir, esnaflara İngilizce ve e-ticaret kursu verecek Talas Belediyesi’ne ait taşınmaz ihale yoluyla satılacak Cihannüma 126 Akademisyeni Kayseri'de buluşturacak MHP'li Özdemir: 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, hedefi hedefimizdir' Kıskaçlı mahallesinde kanalizasyon sorununu çözüldü