'Kayseri'nin coğrafik mimarı, Erciyes Dağı'dır'

TvKayseri'de yapımcısı olduğu 'Medeniyetin İzleri' programında Kayseri'nin coğrafik alt yapısıyla ilgili bilgiler veren Araştırmacı Yazar Osman Gerçek, 'Kayseri'nin coğrafik mimarının Erciyes Dağı' olduğunu ifade etti.

PAYLAŞ
  • 23.09.2022 12:08
  • Güncelleme: 23.09.2022 13:27
'Kayseri'nin coğrafik mimarı, Erciyes Dağı'dır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

TvKayseri Medeniyetin İzleri programında Ahmet Uğur Metiner’in konuğu olan Kayseri tarihi Araştırmacısı Osman Gerçek, sönmüş volkanik yapısıyla Erciyes Dağı’nın yüz kilometre etrafındaki coğrafyanın şekillenmesinde en önemli etken olduğunu, binlerce yıl önce Erciyes’den püsküren lavların değişik katmanlar oluşturarak, kent coğrafyasını şekillendirdiğini ve oluşan tüf kaya katmanlarında oyularak oluşturulan mağaraların binlerce yıl birçok medeniyetin meskeni olduğunu belirtti.

Üzerinde 6000 yıllık değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan bu coğrafyanın oluşumunu etkileyen Erciyes Dağı’nın üzerinde oluşan kar kütlelerinden eriyen suyun Kayseri kenti için menbaı hayat olduğunu belirten Osman Gerçek, musluğundan içtiğimiz her bir damla suyun bize kaynak olmasına Erciyes Dağı’nın sağladığının hatırdan çıkarılmamasını ifade etti.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu coğrafyanın, cazibe merkezi olmasının ikinci önemli nedeninin de, kentin kuzeydoğusundan 128 km’lik kıvrımlar yaparak seyreden Kızılırmak olduğunu ifade eden Gerçek,  aynı zamanda kent haritasında yaklaşık 250 kilometrelik yol kateden Zamantı ırmağının da kentin tarımsal varlığının en önemli etkeni olduğunu belirtti.

Erciyes Dağı ve Kızılırmak Suyu’nun Kayseri Kenti için ilahi bir lütuf olduğunu söyleyen Gerçek, bu kentte yaşayan insanların bu iki değeri görmemezlikten gelmelerinin imkansız olduğunu belirtti. 
 

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kaçak sigara imalatçısı, jandarmanın operasyonuyla yakalandı

Kaçak sigara imalatçısı, jandarmanın operasyonuyla yakalandı

KUMSmall'dan 'yağmur akıntısı' açıklaması

KUMSmall'dan 'yağmur akıntısı' açıklaması

Belsin bölgesine 20 bin metrekare yeşil alan kazandırılıyor

Belsin bölgesine 20 bin metrekare yeşil alan kazandırılıyor

'Kayseri'nin coğrafik mimarı, Erciyes Dağı'dır'

'Kayseri'nin coğrafik mimarı, Erciyes Dağı'dır'

Büyükşehir'in Değer Gençlik Projesi'nde yeni dönem kurs kayıtları sürüyor

Büyükşehir'in Değer Gençlik Projesi'nde yeni dönem kurs kayıtları sürüyor

Ticaret Odası 40. meslek komitesinde kritik çekişme

Ticaret Odası 40. meslek komitesinde kritik çekişme

Çok Okunanlar
1
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

2
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

6
Kayseri'de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

Kayseri’de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç, Sayıştay Başkanı Yener'i ağırladı

Başkan Büyükkılıç, Sayıştay Başkanı Yener'i ağırladı

Melikgazi, öğrencileri sıfır atık konusunda eğitmeye devam ediyor

Melikgazi, öğrencileri sıfır atık konusunda eğitmeye devam ediyor

DAHA FAZLA
Yalçın Başkan istedi, İzzet Bayraktar yaptıracak

Yalçın Başkan istedi, İzzet Bayraktar yaptıracak

Yağmurdan korunmaya çalışırken kaybolan çocuk 12 saat sonra bulundu

Yağmurdan korunmaya çalışırken kaybolan çocuk 12 saat sonra bulundu

Büyükşehir'den bisiklet ve yaya yolu çalışması

Büyükşehir'den bisiklet ve yaya yolu çalışması

Buğdaylı cinayetinin firari şüphelisi yakalandı

Buğdaylı cinayetinin firari şüphelisi yakalandı

Atık malzemeleri geri dönüştürerek kütüphane yaptılar

Atık malzemeleri geri dönüştürerek kütüphane yaptılar