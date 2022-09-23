'Kayseri'nin coğrafik mimarı, Erciyes Dağı'dır'

TvKayseri Medeniyetin İzleri programında Ahmet Uğur Metiner’in konuğu olan Kayseri tarihi Araştırmacısı Osman Gerçek, sönmüş volkanik yapısıyla Erciyes Dağı’nın yüz kilometre etrafındaki coğrafyanın şekillenmesinde en önemli etken olduğunu, binlerce yıl önce Erciyes’den püsküren lavların değişik katmanlar oluşturarak, kent coğrafyasını şekillendirdiğini ve oluşan tüf kaya katmanlarında oyularak oluşturulan mağaraların binlerce yıl birçok medeniyetin meskeni olduğunu belirtti.

Üzerinde 6000 yıllık değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan bu coğrafyanın oluşumunu etkileyen Erciyes Dağı’nın üzerinde oluşan kar kütlelerinden eriyen suyun Kayseri kenti için menbaı hayat olduğunu belirten Osman Gerçek, musluğundan içtiğimiz her bir damla suyun bize kaynak olmasına Erciyes Dağı’nın sağladığının hatırdan çıkarılmamasını ifade etti.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu coğrafyanın, cazibe merkezi olmasının ikinci önemli nedeninin de, kentin kuzeydoğusundan 128 km’lik kıvrımlar yaparak seyreden Kızılırmak olduğunu ifade eden Gerçek, aynı zamanda kent haritasında yaklaşık 250 kilometrelik yol kateden Zamantı ırmağının da kentin tarımsal varlığının en önemli etkeni olduğunu belirtti.

Erciyes Dağı ve Kızılırmak Suyu’nun Kayseri Kenti için ilahi bir lütuf olduğunu söyleyen Gerçek, bu kentte yaşayan insanların bu iki değeri görmemezlikten gelmelerinin imkansız olduğunu belirtti.

