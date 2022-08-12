Kayseri'nin 5 ilçesine kaymakam atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede Yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'nde Kayseri'nin Develi, Hacılar, Felahiye, Yahyalı ve Sarız ilçelerinin kaymakamları değişti.
- 12.08.2022 10:08
- Güncelleme: 12.08.2022 10:34
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede Yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi’nde; Kayseri’nin Develi, Hacılar, Felahiye, Yahyalı ve Sarız ilçelerinin kaymakamları değişti.
Yayımlanan kararname ile Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç Develi Kaymakamlığına, Horasan Kaymakamı Burak Dertlioğlu Hacılar Kaymakamlığına, Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz Felahiye Kaymakamlığına, Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya Yahyalı Kaymakamlığına, Kurşunlu Kaymakamı İlyas Öztürk ise Sarız Kaymakamlığına atandı.
İHA
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