Kayseri Niğdeliler Derneği, Niğdelileri bir çatı altında toplamayı amaçlıyor

Onun için biz buralarda bu tür çalışmalarımızı yapacağız ve Niğdelileri bu çatı altında toplayacağız. Önemli projelere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Kayseri Niğdeliler Derneği Başkanı Elvan Öztürk, platformun kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kayseri’de geri dönüşüm sektörünün yüzde 90’ının Niğdeliler tarafından yapıldığını ve Kayseri’de geniş bir kitleye sahip olduğu söyleyen Öztürk, “Hemşehri, sülale ve aile olarak burada geniş bir kitleye sahibiz baktık burada bir birliktelik, bir ulus yoğunluğu var, diğer sektörlerle de etkili bu yüzen bir dernek kurmanın şart olduğunu düşündük. Böylelikle kendi arkadaşlarımızla, 20-30 kişiyle bu işe başladık, şu anda da iyi gidiyoruz. Tepkiler güzel, arkadaşların, Niğdeli hemşerilerimizin beklentileri güzel, çeşitli etkinliklerle onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Kahvaltı etkinliğimiz, gece etkinliklerimiz, toplantılarımız oluyor ve şu anda iyi yerdeyiz. Hemşerilerimiz bu işe çok olumlu bakıyorlar. Kendilerinin de aslında daha önceden böyle bir düşüncelerinin olduğunu ve böyle bir oluşum olmasının çok iyi olacağını söylediler. Kültürümüz, birlik beraberliğimiz açısından iyi yerlerde olacağımızı ve kültürümüzü de Kayseri’de yaşatabileceğimizi gördük” şeklinde konuştu.

Yakın bir zamanda bütün hemşehrileri ve Niğdeli bürokrasilerle geniş katılımlı bir toplantı planladıklarını dile getiren Öztürk, “Sonrasında Niğde geceleri, Niğdeliler günü, gerçekleştireceğiz. Birçok sektörde etkili olduğunu gördük biz. Niğde’mizin de gıda ve yaş sebze açısında önemli bir şehir olduğunu biliyoruz. Onun için biz buralarda bu tür çalışmalarımızı yapacağız ve Niğdelileri bu çatı altında toplayacağız. Önemli projelere imza atacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘KÜLTÜRÜMÜZ, GELENEĞİMİZ, GÖRENEĞİMİZ YAŞATMAK AMACIYLA ONLARA İHTİYACIMIZ VAR’

Kayseri’de çok sayıda Niğdeli olduğu için derneklerine en az 50 bin katılım beklediklerini söyleyen Öztürk, “Buradaki Niğdeli hemşerilerimizden buraya katılmalarını, derneğimize üye olmalarını, derneğimizin toplantılarına, aktivitelerine aktif katılım sağlamalarını istiyoruz. Niğdeliler olarak değişik proje ve fikirlere açığız, bizim unuttuğumuz, onların hatırladığı kültürümüz, geleneğimiz, göreneğimiz varsa onları da yaşatmak amacıyla onlara ihtiyacımız var. Bütün Niğdeli hemşerilerimizi derneğimize bekliyoruz. Derneğimiz Eski sanayide ana yol üzerinde. Ulaşım çok kolay. Şehir merkezine yakın bir konumu var. Bir Niğdeliye sordukları zaman burayı bilmemelerine imkan yok. Üye sayısı olarak çok büyük bir hedefimiz var. Çünkü daha çok Niğdelinin burada yaşadığını düşünüyoruz. Bu anlamda diğer sektörlere de baktığımız zaman, bizim organize sanayi fabrikalarında çalışan elemanlarımıza baktığımız zaman, farklı sektörlerde de çalışan çok sayıda Niğdeli olduğunu göz önünde bulundurursak en az 50 bin katılım bekliyoruz” diye konuştu.