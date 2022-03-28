Kayseri merkezli kaçak tütün operasyonunda 50 milyon TL'lik kaçak ürün ele geçirildi

Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkartılan 26 şüpheliden 15'i gözaltına alınırken, yapılan aramalarda piyasa değeri 50 milyon TL olan kaçak ürünlere el konuldu.

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  • 28.03.2022 10:36
  • Güncelleme: 28.03.2022 11:26
Kayseri merkezli kaçak tütün operasyonunda 50 milyon TL'lik kaçak ürün ele geçirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkartılan 26 şüpheliden 15’i gözaltına alınırken, yapılan aramalarda piyasa değeri 50 milyon TL olan kaçak ürünlere el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasa değeri 50 milyon TL olan kaçak sigara, bandrolsüz tütün ürünleri, elektronik sigara dolum makinaları, sahte TAPDK bandrolleri, cinsel içerikli ilaç bulunduran şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Kayseri merkezli, Adana, Konya, Ağrı ve Mardin’e eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 26 şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 15 kişi gözaltına alınırken, firari şahısları yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Operasyonda yapılan aramalarda ise 20 milyon dal boş makaron, 250 bin dal dolu makaron, 7 ton tütün, 10 bin paket kaçak sigara, 10 bin adet sahte TAPDK bandrolü, 500 adet cinsel içerikli hap, 12 adet elektrikli sigara doldurma makinası ve 1 adet tabanca ile tabancaya ait 50 adet fişek ele geçirildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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