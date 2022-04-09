Kayseri Küçük Millet Meclisi'nde tarım politikaları tartışıldı

Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ali Koç Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar çoğunlukla kendine yeten hatta yakın coğrafyasını besleyebilen bir ülke iken küresel ısınma faktörü, kırılgan ekonomik yapımız nedeniyle şuan kendine yeten özelliğimizi kaybetme durumuyla karşı karşıyayız dedi.

PAYLAŞ
  • 09.04.2022 16:12
  • Güncelleme: 09.04.2022 17:51
Kayseri Küçük Millet Meclisi'nde tarım politikaları tartışıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ali Koç; "Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar çoğunlukla kendine yeten hatta yakın coğrafyasını besleyebilen bir ülke iken küresel ısınma faktörü, kırılgan ekonomik yapımız nedeniyle şuan kendine yeten özelliğimizi kaybetme durumuyla karşı karşıyayız" dedi.

Adnan Evsen’in moderatörlüğünü yaptığı Kayseri Küçük Millet Meclisinin konuğu Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Koç oldu. Tarım Politikaları ve Arz Güvenliği konusunun tartışıldığı programda konuşan Koç; "Ülke tarımını birçok faktör etkilemekte. Dünyada yaşanan ekonomik dönüşümler, özelleştirmeler, yerel ekonomik koşullar, yanlış politikalar, oluşan fiyat dalgalanmaları, arz talep dengesizliği gibi faktörler tarım üzerinde etkendir. Çözüm olarak sunuluyor gibi gözüken ithalat ve tanzim satış gibi işlemler hem problemin temeline inmemekte hem de kalıcı bir iyileşme sağlamamaktadır. Ekonomik büyüme ve kalkınma açısından taşıdığı stratejik önem nedeniyle her ülkede tarım devlet tarafından desteklenir. Ülkemizde milli gelir ve istihdama katkı, sanayi sektörünün hammadde ihtiyacını karşılama, ihracata katkısı gibi nedenlerle tarım vazgeçilmez bir sektördür. Türkiye coğrafyası iklim çeşidinin sağladığı avantajla çok fazla ürünün yetiştirilebildiği eşsiz bir bölgedir. Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar çoğunlukla kendine yeten hatta yakın coğrafyasını besleyebilen bir ülke iken küresel ısınma faktörü, kırılgan ekonomik yapımız nedeniyle şuan kendine yeten özelliğimizi kaybetme durumuyla karşı karşıyayız. Ülkemizde tarım politikaları ile pazar fiyatı destekleri yanı sıra üreticilere doğrudan nakdi destek ve kredi verilmesi gibi yöntemlerle tedbir olarak sektörü güçlendirmeye çalışılsa da ihtiyacı karşılamamaktadır" dedi.

Konuşmanın ardından program soru cevap şeklinde devam etti.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
2 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu Yahyalı Belediyesi bünyesine geçti

2 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu Yahyalı Belediyesi bünyesine geçti

MÜSİAD Başkanı Akmermer: 'Yurtdışı ziyaretleri çok verimli geçiyor'

MÜSİAD Başkanı Akmermer: “Yurtdışı ziyaretleri çok verimli geçiyor”

Başkan Büyükkılıç, 10 Nisan Polis Haftası iftar programına katıldı

Başkan Büyükkılıç, 10 Nisan Polis Haftası iftar programına katıldı

Kayserispor için maç günü

Kayserispor için maç günü

Kayseri Serbest Bölge'den istihdama güçlü destek

Kayseri Serbest Bölge'den istihdama güçlü destek

Başkan Büyükkılıç sendika temsilcileriyle bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç sendika temsilcileriyle bir araya geldi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

6
Kayseri için projelere imza atılıyor

Kayseri için projelere imza atılıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobilin çarptığı kadın hastanede öldü

Otomobilin çarptığı kadın hastanede öldü

Polis Haftası dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi

Polis Haftası dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi

DAHA FAZLA
Liseli gençler, harçlıklarını bağda çalışarak kazanıyor

Liseli gençler, harçlıklarını bağda çalışarak kazanıyor

YRP Melikgazi Başkanı Adıgüzel: 'Kazanamayan çiftçi tarımı bıraktı'

YRP Melikgazi Başkanı Adıgüzel: “Kazanamayan çiftçi tarımı bıraktı”

Mimar Sinan doğduğu topraklarda anıldı

Mimar Sinan doğduğu topraklarda anıldı

Kayseri Küçük Millet Meclisi'nde tarım politikaları tartışıldı

Kayseri Küçük Millet Meclisi'nde tarım politikaları tartışıldı

Yücel Şahin'in acı günü

Yücel Şahin'in acı günü