Kayseri Kitap Fuarı rekorunu tazeledi: 935 bin kişi ziyaret etti

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı’nı 935 bin kişi ziyaret ederken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Önümüzdeki senelerde daha fazla olacak” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kayseri Kitap Fuarı’nın 5’incisi, Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda 9 gün ziyaretçilerini ağırladı. 300’ten fazla yazarın okuyucularıyla buluştuğu fuarı, 9 günde 935 bin kişi ziyaret etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Hatırlanacağı üzerine 2 sene üst üste 800 bin civarında kitap fuarımızı ziyaret eden dostlarımız olduğunu paylaşmıştık. Bu sene de milyona doğru koşacağımıza da ifade etmiştik. Çok şükür mahcup olmadık. Bizleri seven ve güvenen gençlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Kayseri’yi okuyan ve okutan şehir yapma yönünde irade gösteriyoruz. Gerek ücretsiz dağıttığımız kitaplar ile gerekse yayınevlerine yüksek indirim sağlatmak suretiyle, yazarlarımızla yavrularımıza buluşturma, okullarımızı kitaplarla buluşturma şeklindeki gayretlerimiz sonuç verdi. 935 bin civarında yavrumuz böylece kitaplarla buluştu ve ziyaret etmiş oldu. Biz hedefimize ulaştık. Yeter mi, yetmez. İnşallah önümüzdeki senelerde daha fazlası olacağını ifade etmek istiyorum. Emeği geçen kardeşlerimize ve yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin her alanda bir cazibe merkezi olduğunu kaydeden Büyükkılıç, “Her alanda olduğu gibi Kayseri bir cazibe merkezidir. 5 tane üniversitesi, 325 bin orta öğrenim öğrencisi, 75 bin üniversite öğrencisi olan bir Kayseri’den söz ediyoruz. Çevresine baktığımız zamanda 8 tane il rahatlıkla gelip hem bu alanda hem de diğer alanlarda Kayseri’mizden yararlandığını da gözlemliyoruz. Kitap fuarı olunca da Sivas’tan, Yozgat’tan, Nevşehir’den, Niğde’den, Kahramanmaraş’tan, Adana’dan ve Aksaray’dan gelen dostlarımızın olduğunu biliyoruz. Öyle olunca da ister istemez cazibe merkezine dönüştü. Bir de yaptığınız işi gerçekten profesyonelce yaparsanız karşılığını da rahatlıkla görüyorsunuz. Tablo bundan ibaret. Bizim ve öğrencilerimizin yüzü gülüyor. İnşallah Kayseri’yi okuyan ve okutan şehir olma yolundaki çalışmalarımızı sürdürmeye tüm gayretimizle devam edeceğiz” dedi.