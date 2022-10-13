Kayseri Kitap Fuarı'na 300'den fazla yazar ve yayınevi katılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Kitap Fuarı’nın açılmasına saatler kaldı. Dünya Ticaret Merkezi’nde yarın (Perşembe) başlayacak olan kitap fuarında, 3 milyonu aşkın kitap, 300’ün üzerinde yazar ve yayınevi okurlar ile buluşacak. Fuarın açılışı için saat 13.30’da tören düzenlenecek.

ÖNCEKİ YILLARIN ZİYARETÇİ REKORUNU KIRMASI BEKLENİYOR

Kayserili yazarlar için de stantların açılacağı 5’nci Kayseri Kitap Fuarı’nda yazarların söyleşi ve imza günleri de düzenlenecek. Öğrencilere ve kitapseverlere, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım imkânı sağlanacak. Her sene bir önceki yıldan daha fazla kitapseveri misafir eden kitap fuarının 5’incisinin bu sene de yoğun ilgi ile karşılanması bekleniyor. Birincisi 582 bin, ikincisi 672 bin, üçüncüsü 798 bin kişi ve dördüncüsü 815 bin 110 ziyaretçi ile rekorlara imza atan Kayseri Kitap Fuarı’nda, bu yıl da ziyaretçi sayısının daha fazla olacağı düşünülüyor.

KİTAP FUARINA GELECEK ÖNEMLİ İSİMLER

5’incisi düzenlenecek olan Kayseri Kitap Fuarı’na katılacak yazar, şair ve televizyoncular şunlar;

14 Ekim’de Tufan Gündüz, Pelin Çift,

14-15 Ekim’de Mehmet Ali Bulut,

14-23 Ekim Ali Özkanlı,

15 Ekim’de Şükrü Erbaş, Mete Yarar, Savaş Ş. Barkçin, Mehmet Emin Ay, Kahraman Tazeoğlu, Sevda Türküsev,

16 Ekim’de Ziya Selçuk, Bircan Yıldırım, Tuğba Coşkuner, Nurdan Damla, Murat Akan, Ozan Bodur, Sıtkı Aslanhan, Serkan Karaismailoğlu, Sinan Akyüz,

18 Ekim’de Serdar Tuncer, Saliha Erdim,

19 Ekim’de Alişan Kapaklıkaya, Hayati İnanç,

20 Ekim’de Bestami Yazgan, Abdurrahman Uzun, Hatice Kübra Tongar,

21 Ekim’de Nurullah Genç, Beyhan Budak, 21-22 Ekim’de Zekeriya Efiloğlu,

22 Ekim’de Nihat Hatipoğlu, Sinan Yağmur, Bilal Sami Gökdemir,

23 Ekim’de İlber Ortaylı, Serhat Yabancı, Ahmet Şimşirgil, Ahmet Turgut kitapseverlerle bir araya gelecek.

Bir hafta (7 gün) sürmesi beklenen Kayseri Kitap Fuarı, 23 Ekim 2022 Pazar günü sona erecek.