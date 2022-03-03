Kayseri-Kırşehir Karayolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Olay, Kayseri-Kırşehir karayolunda meydana geldi. Karayolunda istikamet halinde olan lojistik kamyonu ile Tır çarpıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı 1 kişi ise hayatını kaybetti.