Kayseri-Kırşehir Karayolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı
Kayseri-Kırşehir karayolu istikametinde giden lojistik kamyonu ve Tır çarpıştı. Kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.
- 03.03.2022 16:38
- Güncelleme: 03.03.2022 16:38
Olay, Kayseri-Kırşehir karayolunda meydana geldi. Karayolunda istikamet halinde olan lojistik kamyonu ile Tır çarpıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı 1 kişi ise hayatını kaybetti.
1ha
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