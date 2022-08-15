Kayseri Kariyer Merkezi İlgi Görmeye Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'deki altyapı, imar, kültür ve sosyal çalışmalar gibi konularda faaliyetlerini sürdürürken, istihdam oluşturma konusundaki hizmetlerine de devam ediyor.

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  • 15.08.2022 13:24
  • Güncelleme: 15.08.2022 13:47
Kayseri Kariyer Merkezi İlgi Görmeye Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’deki altyapı, imar, kültür ve sosyal çalışmalar gibi konularda faaliyetlerini sürdürürken, istihdam oluşturma konusundaki hizmetlerine de devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin istihdamına bünyesindeki Kariyer Merkezi ile destek olmayı sürdürüyor. Bu çerçevede işveren ile iş arayan vatandaşları buluşturan ve istihdam konusunda danışmanlık hizmeti veren Kariyer Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) yetkilileri konuk etti. TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğba İlgü ve TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Emel Kuşçuluoğlu Kayseri Kariyer Merkezi ziyaretinde istihdama yönelik çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Gerçekleşen ziyarette Kariyer Merkezi’nin işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlar ile yaptığı faaliyetler konusunda bilgiler edinen TOBB yetkilileri, hayata geçirilen uygulamaları da inceleme fırsatı buldu. TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğba İlgü ve TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Emel Kuşçuluoğlu Kayseri Kariyer Merkezi’ni ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Genel Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar ve Kariyer Merkezi sorumlusu Kenan Tosun da yer aldı.

İmzalanan protokol doğrultusunda faaliyet gösteren Kayseri Kariyer Merkezi, vatandaşlardan ve iş dünyasından ilgi görüyor. Kayseri Kariyer Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Ticaret Borsası, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Serbest Bölgesi, Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi, İncesu Organize Sanayi Bölgesi ve KAYMEK A.Ş. gibi önemli kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde kentteki istihdama katkı sağlıyor.

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İHA

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