Kayseri Jandarma bölgesinde yaşanan bir aylık olay istatistiği

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Ocak ayı 27 kasten yaralama, 76 hırsızlık, 4 uyuşturucu madde ticareti olaylarının şüphelileri yakalandı. 

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  • 03.02.2022 17:14
  • Güncelleme: 03.02.2022 17:17
Kayseri Jandarma bölgesinde yaşanan bir aylık olay istatistiği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

 

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Ocak 2022 dönemi faaliyet raporunu açıkladı. Bir ayda 27 farklı kasten yaralama olayında yakalanan 33 şüpheli, haklarında düzenlenen tahkikat evrakıyla adli makamlara sevk edildi. 35’i evden, 13’ü kamu kurum ve kuruluşundan, 7’si bağ, bahçe ve tarladan, 6’sı işyerinden, 6’sı inşaattan, 1’i otodan hırsızlık, 4’ü kablo, 2’si kümes hayvanı, 1’i motosiklet hırsızlığı ve 1 dolandırıcılık olmak üzere toplam 76 olayda ise, 75 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen hırsızlık zanlılarından 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

’31 OLAYDA 67 ŞÜPHELİ YAKALANDI’

Jandarma ekiplerince 4 uyuşturucu madde imal ve ticareti, 17 kullanmak için uyuşturucu madde satın almak/bulundurmak/kullanmak, 7 kültür ve tabiat varlıklarına dair suç, 1 resmi belgede sahtecilik, 1 5607 SKM. ve 1 5015 SKM. olayı olmak üzere toplam 31 olayda 67 şüpheli yakalandı. İcra edilen kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda ise 95 bin 600 adet makaron, 41 kilogram tütün, 3 bin 297 adet tarihi eser, 550 gram metamfetamin, 400 adet narkotik psikotrop tablet, 5 gram kubar esrar, 20 gram bonzai, 1 adet av tüfeği ve 6 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirilerek olayla ilgili kişilere işlem yapıldı. 
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanması yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği vurgulandı.

1ha

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