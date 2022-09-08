Kayseri İtfaiyesi'nden Mersin'e 5 araç, 15 personel ile destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı 4 araç, OSB’ye bağlı 1 araç ve toplam 15 personel, Mersin’in Gülnar ilçesinde devam eden yangınların söndürülmesine destek için yola çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri olarak tüm imkânlarımızla Mersin’in yanındayız” dedi.

Kayseri’de yangından trafik kazasına, doğal afetlerden birçok konuya kadar görevini başarıyla sürdüren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ülke genelinde yaşanan felaketler için de duyarsız kalmıyor. Bu çerrçevede, tüm Türkiye’nin bir olduğu, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Mersin’in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınları ile mücadele tüm hızıyla sürerken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı kahraman itfaiye erleri de orman yangınlarına müdahale için olay yerine gitti.

Dün gece tüm hazırlıklarını tamamlayan itfaiye ekipleri, Mersin’deki devam eden yangınların söndürülmesi için takviye olarak yola çıktı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı 4 araç, OSB’ye bağlı 1 araç ve toplam 15 personelin yer aldığı Mersin ekibi, mesai arkadaşları tarafından uğurlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ciğerlerimiz yanmasın diyoruz ve Mersin’in yanında yer alıyoruz. Mersin’in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyemiz 5 araç ve 15 personel ile bölgeye hareket etti. Allah yardımcıları olsun. Kayseri olarak tüm imkânlarımızla Mersin’in yanındayız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, yaşanan orman yangını ile ilgili Mersin halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ekipleri Mersin’e uğurlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan da yaptığı açıklamada, “Mersin ili Gülnar ilçesi Büyükkeçeli Mahallesi’nde meydana gelen orman yangınlarına istinaden Ankara AFAD Merkez’den gelen talimat doğrultusunda, Kayseri AFAD’ın verdiği bilgileri ışığında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Organize Sanayi ekipleri Türkiye’nin neredesinde olursa olsun her türlü olaya anında müdahale edecek şekilde ekiplerini hazır tutuyor. Ekiplerimi hazır vaziyette, toplam 5 araç, 15 personel ile Mersin ilindeki yangına hareket halinde geçiyoruz” diye konuştu.

OSB itfaiye müdürü Hüsamettin Kazı da, “24 ton kapasiteli su arazözümüz ve 2 personelimiz ile olay yerine intikal edeceğiz. Daire Başkanlığımızın emir komutasında inşallah görevimizi kazasız, belasız icra edeceğiz” dedi.

İtfaiye Daire Başkanlığı karşısında esnaflık yapan bir vatandaş ise, Mersin’e gideceğini öğrendiği kahraman itfaiye ekiplerine gıda erzakları hazırladığını söyleyerek, “Mersin’e giden itfaiyeci arkadaşlar için kumanya getirdim, bir destek de bizden olsun istedim. Onlar bizim için, vatan için gidiyorlar, kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.