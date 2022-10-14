Kayseri ile Şuşa Arasında ‘Kardeş Şehir’ protokolü imzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen imza törenine, Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Azerbaycan Şuşa Valisi Maftun Abbasov, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Şuşa heyeti katıldı.

Protokol imza töreni öncesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, “Can Azerbaycan’ımızın kültür başkenti olan Şuşa şehrimizin kıymetli valisine, yine bir kültür merkezi olan Kayseri’mize hoş geldiniz diyorum. Birlikte, kardeş olma anlayışı içerisindeki yaklaşımlardan dolayı değerli valimize, belediye meclisimize ve belediye başkanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Büyükelçimize, Kayseri Valimize, Melikgazi, Kocasinan ve Hacılar ilçe belediye başkanlarımıza teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan’ımızın değerli Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in dostluğu, kardeşliği bizim gururla her yerde paylaştığımız bir anlayıştır. İnşallah aynı anlayışı bizler de Şuşa ile Kayseri olarak, bunu hem destekleme hem de sürdürme bağlamında bir çalışma olarak değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.



‘BUNDAN SONRA DA KARDEŞLİĞİMİZ DAİM OLSUN’

Azerbaycan Şuşa Valisi Maftun Abbasov ise Kayseri’nin Türkiye’nin en kadim şehirlerden birisi olduğunu söyledi. Abbsov, “Bugün bizim için özel bir gün, 44 günlük vatan savaşının ardından işgalden kurtulan Şuşa şehri tek bizim değil, bütün Türk dünyasının kültürel başkenti seçildi. Şuşa ile Türkiye’nin en kadim şehirlerinden biri olan Kayseri’nin bugün kardeş şehir protokolünü imzaladığımız için mutluyuz. Şuşa ile Azerbaycan asırlar boyu kardeş oldu, bu böyle de devam edecek. Bundan sonra da kardeşliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov da “Şuşa’nın özgür olmasında, Karabağ’da azad olunmasında Kayserililerin de hakkı ve zahmeti var. Kayseri, Türkiye’nin özel bir bölgesidir. Sayın Savunma Bakanımız Hulusi Akar’ın memleketidir. Azerbaycan ordusunun kurulmasında, Şuşa’nın özgür olmasında, Karabağ’da azad olunmasında Kayserililerin de hakkı ve zahmeti var. Ona göre Şuşa’nın da düşünüyorum ki Kayseri ile kardeşler protokolü imzalaması, bu iki şehrin yakından ilişkilerinin kurulması çok önemli. Manevi bir manası var. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

KARDEŞLİK İÇİN İMZALAR ATILDI

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretin ardından Toplantı Salonu’nda ‘kardeş şehir’ protokolü için imza töreni düzenlendi.

Başkan Büyükkılıç protokol imza töreni sonunda Şuşa şehri ile olan kardeş şehir çalışmasının protokolünü imzalamak suretiyle neticelendirdiklerini ifade ederek, “Meclisimize ve valimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

Şuşa Şehri Valisi Maftun Abbasov da “Biz teşekkür ederiz kardeş şehrimiz” diyerek, Büyükkılıç ile kucaklaştı. Azerbaycan’ın Büyükelçisi Reşad Memmedov ise bugünü tarihi bir gün olarak nitelendirdi.