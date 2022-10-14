Kayseri ile Şuşa arasında 'kardeş şehir' imzaları atıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için, sanayi, ticaret ve kültürel alanlar başta olmak üzere ilişkilerin çok yönlü olarak güçlendirilmesi çerçevesinde Şuşa ile kardeş şehir protokolü imza törenine katıldı.

Başkan Büyükkılıç, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın Şuşa kenti heyetini Büyükşehir Belediyesi önünde Mehter takımı ve çiçeklerle karşıladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen imza törenine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov, Azerbaycan Şuşa Valisi Maftun Abbasov, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Şuşa heyeti katıldı.

Protokol imza töreni öncesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, “Can Azerbaycan’ımızın kültür başkenti olan Şuşa şehrimizin kıymetli valisine, yine bir kültür merkezi olan Kayseri’mize hoş geldiniz diyorum. Birlikte, kardeş olma anlayışı içerisindeki yaklaşımlardan dolayı değerli valimize, belediye meclisimize ve belediye başkanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Büyükelçimize, Kayseri Valimize, Melikgazi, Kocasinan ve Hacılar ilçe belediye başkanlarımıza teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in dostluğuna vurgu yapan Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan’ımızın değerli Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in dostluğu, kardeşliği bizim gururla her yerde paylaştığımız bir anlayıştır. İnşallah aynı anlayışı bizler de Şuşa ile Kayseri olarak, bunu hem destekleme hem de sürdürme bağlamında bir çalışma olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.

“KARDEŞLİĞİMİZ DAİM OLSUN”

Azerbaycan Şuşa Valisi Maftun Abbasov ise Kayseri’nin Türkiye’nin en kadim şehirlerden birisi olduğunu belirterek, “Bugün bizim için özel bir gün, 44 günlük vatan savaşının ardından işgalden kurtulan Şuşa şehri tek bizim değil, bütün Türk dünyasının kültürel başkenti seçildi. Şuşa ile Türkiye’nin en kadim şehirlerinden biri olan Kayseri’nin bugün kardeş şehir protokolünü imzaladığımız için mutluyuz. Şuşa ile Azerbaycan asırlar boyu kardeş oldu, bu böyle de devam edecek. Bundan sonra da kardeşliğimiz daim olsun” şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükelçi Memmedov’a da ‘hoş geldiniz’ diyerek, “Can Azerbeycan’ımızın Büyükelçisi olarak sizleri görmekten onur duyuyorum. Bu ara Şuşa ile olan kardeşlik çalışmalarımızla da kardeş ilişkileriyle ilgili gayretinize de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

“KAYSERİ, TÜRKİYE’NİN ÖZEL BİR BÖLGESİDİR”

Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov da “Şuşa’nın özgür olmasında, Karabağ’da azad olunmasında Kayserililerin de hakkı ve zahmeti var” diyerek, şöyle konuştu:

“Kayseri, Türkiye’nin özel bir bölgesidir. Sayın Savunma Bakanımız Hulusi Akar’ın memleketidir. Azerbaycan ordusunun kurulmasında, Şuşa’nın özgür olmasında, Karabağ’da azad olunmasında Kayserililerin de hakkı ve zahmeti var. Ona göre Şuşa’nın da düşünüyorum ki Kayseri ile kardeşler protokolü imzalaması, bu iki şehrin yakından ilişkilerinin kurulması çok önemli. Manevi bir manası var. Hayırlı uğurlu olsun.”

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimleri yapılırken, Başkan Büyükkılıç, Büyükelçi Memmedov’a meslek edindirme kurslarında kadın kursiyerler tarafından el emeği göz nuru dokunan kök boya ve yünden imal edilmiş kilim hediye ederken, Büyükelçi Reşad Memmedov da Büyükkılıç’a, Şuşa’nın özgürlüğünün yıl dönümü anısına bastırılan paranın da bulunduğu bir set ve Azerbaycan’ın zaferini anlatan Zafer Destanı kitabı takdim etti.

Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor formasının yanı sıra Şuşa şehri Valisi Maftun Abbasov’a da el dokuma kilim hediye ederek, “Daha önce Azerbaycan’ı gezdik, gördük orada da bu el emeği göz nuru ürünlerin daha da güzelleri de var ama bir hatıra bağlamında, kültür birliğinin simgesi” ifadelerinde bulundu.

Şuşa Şehri Valisi Maftun Abbasov da Başkan Büyükkılıç’a el işlemeli kılıç, sadece Şuşa’da yetişen Hâr-ı Bülbül çiçeği deseni işlemeli kravat, el işlemeli çini tabak ve çeşitli hediyeler takdim etti.

KARDEŞLİK İÇİN İMZALAR ATILDI

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretin ardından Toplantı Salonu’nda ‘kardeş şehir’ protokolü için imza töreni düzenlendi.

Başkan Büyükkılıç protokol imza töreni sonunda Şuşa şehri ile olan kardeş şehir çalışmasının protokolünü imzalamak suretiyle neticelendirdiklerini ifade ederek, “Meclisimize ve valimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

Şuşa Şehri Valisi Maftun Abbasov da “Biz teşekkür ederiz kardeş şehrimiz” diyerek, Büyükkılıç ile kucaklaştı. Azerbaycan’ın Büyükelçisi Reşad Memmedov ise bugünü tarihi bir gün olarak nitelendirdi.