Kayseri ihracatında tarihi rekor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kayseri ihracatı 2021 yılında 3 milyar 609 milyon 454 bin dolarla tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı.

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  • 31.01.2022 12:34
  • Güncelleme: 31.01.2022 13:55
Kayseri ihracatında tarihi rekor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kayseri ihracatı 2021 yılında 3 milyar 609 milyon 454 bin dolarla tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı.

TÜİK ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Aralık ayı ihracatımız, bir önceki aya göre yüzde 7 artışla, 358 milyar 993 milyon 403 bin dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılının toplamında ise, bir önceki yıla göre, yüzde 37,5 artışla 3 milyar 609 milyon 454 bin dolar ihracat gerçekleştirerek tarihi bir rekora imza attık. Birçok zorluğa rağmen ihracatta tarihi rekora ulaşmak bize moral verdi. 2022 yılında da bu performansımızı artırarak devam ettirme arzusundayız” dedi.

2021 yılında en çok ihracat yapılan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve metal ürünler geldiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise ABD, Almanya ve Irak’ın ilk üç sırayı aldığını söyledi.

2021 yılında 3,5 milyar dolarlık hedeflerin üzerine çıktıklarını açıklayan KAYSO Başkanı Büyüksimitci, “Geçen yılın başında belirlediğimiz 3,5 milyar dolarlık hedefimizi yaklaşık 110 milyon dolar kadar geçmiş bulunuyoruz. 2022 yılı içinse 4 milyar dolarlık bir hedef belirledik. Bu hedefi gerçekleştirmek için üyelerimizle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Kayseri üreterek büyüyen bir ilimiz. İhracat verileri başta olmak üzere birçok veride Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyoruz. Geçtiğimiz yıl devam eden pandemi ve ekonomideki zor şartlara rağmen, Kayserili sanayiciler olarak yatırıma, üretime, ihracat ve istihdama devam ettik. Bundan sonrada daha güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırılmasında emeği geçen ve bize bu gururu yaşatan tüm ihracatçılarımızı ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

İHA

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