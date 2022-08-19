Kayseri İHH yetimleri piknikte buluştu

Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği geleneksel hale gelen 'Karne Şenliği' programını bu yıl da Evliyalar Parkı Mesire Alanında düzenledi.

PAYLAŞ
  • 19.08.2022 12:16
  • Güncelleme: 19.08.2022 12:16
Kayseri İHH yetimleri piknikte buluştu

200 kişinin katıldığı programda oyunlar oynandı, yarışmalar yapıldı. Düzenlenen piknikte konuşan Kayseri İHH Başkanı Ali Mazıcıoğlu şunları söyledi :
“Kayseri İHH olarak yetim çocuklarımızı Rabbimizin bize emanetleri olarak görüyoruz. Şehrimiz Kayseri’de bu kapsamda derneğimiz tarafından düzenli olarak ihtiyaçları karşılanan bin kadar çocuğumuz var. Bu çocuklarımızın sadece maddi değil sosyal ihtiyaçları için de çalışmalar yapıyoruz. İşte bu karne şenliği gibi programlar çocuklarımızın sosyalleşmesi açısından çok önemli buluyoruz. Hayatın getirdiği zorluklardan bir nebze de olsa uzaklaşıp, eğlenmelerini sağlıyoruz” dedi.

Mazıcıoğlu, Kayseri İHH’nın yetimlere yönelik çalışmalarında dil, din ve ırk ayrımı yapmadığını belirterek “Rabbimizin emaneti olarak gördüğümüz çocuklarımız için durmadan, yılmadan şehrimizin ve hayırsever hemşerilerimizin destekleriyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu etkinliğimiz de bizden desteğini esirgemeyen Büyükşehir ve Melikgazi Belediyelerimize ve Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş’ye bu güzel günde eğlenen ve mutlu olan çocuklarımız adına teşekkür ederiz.” dedi.
 

Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Develi'de Güneş Enerji Santrali kurulacak

Develi’de Güneş Enerji Santrali kurulacak

Kuaför ve berber tarifeleri zamlandı

Kuaför ve berber tarifeleri zamlandı

İki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

İki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Çocuklara '360 mini Çiftlik'te Hayvan Sevgisi Aşılanıyor

Çocuklara '360 mini Çiftlik'te Hayvan Sevgisi Aşılanıyor

Kocasinan'dan yüzde 20 peşin, 6 ay taksitli yatırım fırsatı

Kocasinan'dan yüzde 20 peşin, 6 ay taksitli yatırım fırsatı

ANDA'dan AFAD'a ziyaret

ANDA'dan AFAD'a ziyaret

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

4
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

5
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

6
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özhaseki ve Büyükkılıç'tan İncesu çıkarması

Özhaseki ve Büyükkılıç'tan İncesu çıkarması

Çorum Belediye Başkanı Aşgın'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Çorum Belediye Başkanı Aşgın'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

DAHA FAZLA
KAYSERİ GEZİ REHBERİ... Yamula Barajı nerede ve nasıl gidilir?

KAYSERİ GEZİ REHBERİ... Yamula Barajı nerede ve nasıl gidilir?

Başkan Büyükkılıç'tan Güneş Enerji Santrali ile çiftçiye destek projesi

Başkan Büyükkılıç'tan Güneş Enerji Santrali ile çiftçiye destek projesi

Çiftçi Meclisi'nden Akay'a tam destek

Çiftçi Meclisi'nden Akay'a tam destek

Başörtülülerde tüm haklardan yararlanırlar

Başörtülülerde tüm haklardan yararlanırlar

Kayserispor'lu Duran Efe'ye milli davet

Kayserispor’lu Duran Efe’ye milli davet