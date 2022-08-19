Kayseri İHH yetimleri piknikte buluştu

200 kişinin katıldığı programda oyunlar oynandı, yarışmalar yapıldı. Düzenlenen piknikte konuşan Kayseri İHH Başkanı Ali Mazıcıoğlu şunları söyledi :

“Kayseri İHH olarak yetim çocuklarımızı Rabbimizin bize emanetleri olarak görüyoruz. Şehrimiz Kayseri’de bu kapsamda derneğimiz tarafından düzenli olarak ihtiyaçları karşılanan bin kadar çocuğumuz var. Bu çocuklarımızın sadece maddi değil sosyal ihtiyaçları için de çalışmalar yapıyoruz. İşte bu karne şenliği gibi programlar çocuklarımızın sosyalleşmesi açısından çok önemli buluyoruz. Hayatın getirdiği zorluklardan bir nebze de olsa uzaklaşıp, eğlenmelerini sağlıyoruz” dedi.

Mazıcıoğlu, Kayseri İHH’nın yetimlere yönelik çalışmalarında dil, din ve ırk ayrımı yapmadığını belirterek “Rabbimizin emaneti olarak gördüğümüz çocuklarımız için durmadan, yılmadan şehrimizin ve hayırsever hemşerilerimizin destekleriyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu etkinliğimiz de bizden desteğini esirgemeyen Büyükşehir ve Melikgazi Belediyelerimize ve Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş’ye bu güzel günde eğlenen ve mutlu olan çocuklarımız adına teşekkür ederiz.” dedi.

