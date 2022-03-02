Kayseri için kuvvetli fırtına uyarısı!

Meteoroloji tahmin raporuna göre; bugün saat 14:00'dan yarın saat 15:00'a kadar Kayseri'de kuvvetli fırtına bekleniyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamayla vatandaşlar uyarıldı. Vatandaşların, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, çığ, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Rüzgarın; yarın (02.03.2022) öğleden sonra Kayseri çevrelerinde güneyli yönlerden fırtına (30-70 km/saat) ve kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor"