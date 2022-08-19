Kayseri hafta sonu hava tahmini

Önümüzdeki Cumartesi ve Pazar günleri Kayseri genelinde sıcaklıklar 2-3 derece düşecek. Pazartesi günü yağış gelebilir.

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri için hafta sonunu kapsayan 20-21 Ağustos hava tahmin raporunu açıkladı. Tahminlere göre kent genelinde sıcak hava etkisini sürdürecek. Ancak önceki günlere göre sıcaklık 2-3 derece azalacak. Gündüz sıcaklık en yüksek 32, gece sıcaklığı ise en düşük 17 derece olması bekleniyor. Hava tahminlerine göre Pazartesi günü Kayseri ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Kayseri’de hafta sonu hava durumu ve sıcaklık tahminleri şu şekilde:

2 Ağustos Cumartesi: Az Bulutlu

Gündüz: 31 derece

Gece: 17 derece.

21 Ağustos Pazar: Az Bulutlu

Gündüz: 32 derece

Gece: 19 derece.