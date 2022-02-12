Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları MÜSİAD Kayseri şubesini ziyaret etti.

Bir müddet önce MÜSİAD Kayseri Şube başkanlığına seçilen Ferhat AkMermer'e Hayırlı olsun dileklerini iletip başarılar dileyen Ahmet Taş başkanlığındaki Gönüllü Kuruluşlar yönetimi, Gönüllü Kuruluşların çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

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  • 12.02.2022 17:26
  • Güncelleme: 12.02.2022 17:26
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları MÜSİAD Kayseri şubesini ziyaret etti.

Gönüllü kuruluşların toplumda birlikte yaşama ve hizmetleri paylaşarak çoğaltma, toplum barışının sağlanması ve Yardımlaşma konusundaki Gayretli çalışmalarını takdirle takip ettiklerini söyleyen MÜSİAD Başkanı Akmermer, ziyaretten çok memnun kaldıklarını bildirdi.
Müsiad ile ortak konularda işbirliği yapmaktan memnun kalacaklarını bildiren Gönüllü Kuruluşlar başkanı Taş, Ferhat Akmermer ve yönetimine başarılı çalışmalar ve hizmetler diledi, nazik karşılama için teşekkür etti.
 Başkan Akmermer Gönüllü Kuruşların aylık istişare toplantısından birine ev sahipliği yapmaktan mutlu olacaklarını bildirerek, Gönüllü kuruluşlara hizmetlerinde başarılar diledi. 

Kurumsal Haber

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