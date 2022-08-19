KAYSERİ GEZİ REHBERİ... Yamula Barajı nerede ve nasıl gidilir?

Bunlardan bir tanesi de Yamula Barajı... Kayseri’nin denizi olarak da bilinen, Kızılırmak Nehri üzerinde kurulu Yamula Barajı’na gitmek isteyenleri nelerin beklediğini sizler için derledik.

Farklı dokusu ve coğrafi özelliği ile büyük bir göl görünümüne sahip olan Yamula Barajı, Kayseri kent merkezine 25 kilometre mesafededir. Kocasinan ilçe sınırlarında yer alan baraj 27 Aralık 2003 yılında su tutmaya başlamıştır.

Temiz havası, eşsiz manzarası ve bozkırın ortasında masmavi rengiyle adeta deniz iklimi sunan Yamula Barajı’na gitmek isteyenler, Kuzeyçevre yolundan, Kayseri-Kırşehir yolunu takip ederek Yemliha Mahallesi levhasından sağa dönerek ve mahalle içinden tabelaları takip ederek ulaşabilir.

YAMULA BARAJINDA ZİYARETÇİLERİ NELER BEKLİYOR?

Kayseri’ye yakın olması ve deniz havası almak isteyenlerin güzel vakit geçirebileceği mekanların başında gelen Yamula Barajı, Kızılırmak Barajı üzerine kurulmuş bir göl barajıdır. Baraj suyu elektrik üretimi, tarımsal sulama ve balıkçılık için kullanılmaktadır. Ayrıca sosyal yaşamada önemli katkı sağlamaktadır. Yamula Barajında doğa yürüyüşü yapabileceğiniz parkurlar, mesire alanları, piknik alanları, kafe, restoranlar, havuzlar, çocuklar için oyun alanları da bulunmaktadır. Yamula Barajı’nda, her yıl yelkenli, kürek, yüzme, tekne ve kano ile balık avcılığı yarışları düzenlenmektedir. Dileyen vatandaşlar baraj turu yapan teknelerle de Yamula Barajı’nı keşfedebilir. Doğa fotoğrafçıları içinde farklı bir ambiyansa sahiptir. Yamula Barajı içerisinde pullu sazan, levrek, gümüş balığı, alabalık gibi balık türleri mevcuttur. Amatör balıkçılık yapanların uğrak yeri konumundadır. Yamula Barajında kimi bölge halkı balıkçılıkla da geçimini sağlamaktadır.

Yamula Barajı kıyısında, 7,5 milyon yıl önceye ait fosillerin bulunduğu bir de kazı alanı mevcuttur. Alanda birçok fil ve o dönemde yaşamış hayvan fosilleri çıkarıldı.