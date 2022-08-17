KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Soğanlı Ören Yeri nerede ve nasıl gidilir?

Kayseri'de tarihi dokusuyla dikkat çeken, farklı bir atmosfere sahip alanlar yaz gününde vatandaşların akınına uğruyor.

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  • 17.08.2022 20:29
  • Güncelleme: 17.08.2022 20:29
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Soğanlı Ören Yeri nerede ve nasıl gidilir?

Bu alanlardan birisi de kent merkezine 80 kilometre mesafede bulunan Soğanlı Ören Yeri… Özellikle tarihi ve doğal yapılar arasında yürüyüş yapmak isteyenleri Soğanlı Ören Yeri’nde nelerin beklediğini sizler için derledik. 

Coğrafi özellikleri, tarihi dokusu ve binlerce yıldır çeşitli hayatlara tanıklık etmesiyle dikkat çeken Soğanlı Ören Yeri, Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi sınırlarında bulunmaktadır. Soğanlı’nın Kayseri kent merkezine uzaklığı 80 kilometredir. Kayseri’den Soğanlı Ören Yeri’ne gitmek isteyenler Nevşehir yolu üzerinden gelebilir. 

SOĞANLI ÖREN YERİ’NDE ZİYARETÇİLERİ NELER BEKLİYOR? 

Kayseri’ye yakın olduğu için güzel vakit geçirilecek mekanların başında gelen Soğanlı Ören Yeri, çok eski bir yerleşim alanıdır. Güvercinlik, mağara, barınak, kilise ve manastır olarak kullanılan ilginç kaya oluşumları mevcuttur. Roma döneminden kalma birçok kilise bulunmaktadır. Bu kiliselerden en ünlüleri ise Aziz Barbara, Karabaş, Kubbeli Kilise ve Yılanlı kiliseleridir. Kiliselerin yanı sıra doğal güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Soğanlı Ören Yeri içerisinde yürüyüş alanları da bulunmaktadır. Doğa fotoğrafçılığı yapılabilecek farklı atmosfere sahip bir yerdir. Dileyenler, sıcak hava balonuyla Soğanlı’yı, gökyüzünden de izleyebilir.

Daha önce ücretli olarak girilen Soğanlı Ören Yeri’ne girişler, 2022 yazında Büyükşehir’in girişimleriyle ücretsiz hale getirildi. Yaz dönemi için gezi giriş saatleri: 08.00 – 19.00 ve kış dönemi giriş saatleri: 08.00 – 17.00 olarak ayarlanmıştır.

1ha

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