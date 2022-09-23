KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Kırlangıç Vadisi nerede ve ziyaretçilerine sunduğu özellikler neler?

Kentin hemen yanı başındaki Kırlangıç Vadisi de, yürüyüş rotaları içinde en zevk veren yerlerden birisi. Yazın ayrı sonbaharda ayrı bir görsellik sunan Kırlangıç Vadisi ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Merkez Melikgazi ilçesinin Hisarcık Mahallesi’nde bulunan Kırlangıç Vadisi’nin şehir merkezine uzaklığı 15 kilometredir. Erciyes yolu üzerinden Asarkaya mevkiinden ulaşılabilir.

KIRLANGIÇ VADİSİNDE ZİYARETÇİLERİ NELER BEKLİYOR?

Haftanın yorgunluğunu atmak isteyen doğa severlerin uğrak yeri olan Kırlangıç Vadisi keşfedilmesi gereken yerlerin başında geliyor. Aynı zamanda Kayseri’ye yakın olan derin vadide ziyaretçileri yaklaşık 8 bin yıl öncesine ait Roma döneminden kalma 8 katlı bir mağara bekliyor. Vadinin ortasından bir akarsu da geçmektedir. Tarihe bir dönem eşlik etmiş olan 8 katlı mağaranın para basmak için kullanıldığı söylenmektedir. Kırlangıç Vadisi Yeraltı Şehri, büyük bir hol, salon ve odalardan oluşmaktadır.

Sizler de oralara gidip tarihi doku eşliğinde Kırlangıç Vadisinde bulunan katlı mağarayı gezebilir, doğa yürüyüşü yapabilir ve hatta kadrajınıza alabilirsiniz.