KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Kıranardı Kent Ormanı ve piknik alanı

Ziyaretçilerine piknik yapma fırsatı da sunan Kıranardı Kent Ormanı ve piknik alanı şehir merkezine yakın olması nedeniyle yoğun talep gören yerlerin başında geliyor.

Kayseri’nin eşsiz manzarasını doyasıya seyretme fırsatı sunan Kıranardı Kent Ormanı ve piknik alanı, Kayseri şehir merkezine 13 kilometre mesafededir. Melikgazi İlçe sınırlarında bulunan Kıranardı Kent Ormanı ve piknik alanına Erciyes-Hisarcık yol güzergahı üzerinden gidilebilir. Daha rahat bir ulaşım için kendi aracınızı tercih edebilirsiniz. Aracı olmayanlar için de bölgeye belediye otobüs seferleri de bulunmaktadır. Kıranardı Kent Ormanı ve piknik alanına gitmek isteyen ziyaretçileri nelerin beklediğini sizler için derledik.

KIRANARDI KENT ORMANI VE PİKNİK ALANINDA ZİYARETÇİLERİ NELER BEKLİYOR?

Kayseri’ de vatandaşlar hafta sonunu değerlendirmek için yeşil alanlarda vakit geçirmek istiyor. Kıranardı Kent Ormanı, yüksek konumundan dolayı seyirlik şölen sunan Erciyes ve şehir manzarasını seyredebilirsiniz. Kıranardı Kent Ormanında uzun patikalarda ve orman içinde doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Kıranardın da tesisler, yollar, otoparklar, kamelyalar, çocuk oyun alanları, mangal yerleri, mescit ve geniş mesire alanları bulunmakta. Ayrıca amatör fotoğrafçılıkla uğraşanlar için farklı bir ambiyans sunmaktadır. Şehir merkezine yakın olması nedeniyle yoğun şekilde tercih edilen mekânda yer bulmak zor. Yer bulabilmeniz için erken gitmeniz önerimizdir.