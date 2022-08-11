KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

Bu alanlardan birisi de kent merkezine 39 kilometre mesafede bulunan İncesu Marina. Özellikle hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşları İncesu Marina’da neler beklediğini ve nasıl gidilebileceğini derledik.

Sıcak yaz günlerinde vatandaşlar özellikle su ve yeşilin birlikte bunduğu alanları tercih ediyor. Kayseri’nin denizi yok ama baraj ve göllerden oluşan çok sayıda mesire ve piknik alanı var. İncesu ilçe sınırlarında bulunan ve belediyenin katkılarıyla oluşturulan İncesu Marina da bu yerlerden birisi.

İncesu Marina, Kayseri kent merkezine 39 kilometre mesafede yer alıyor. Kent merkezinden İncesu Marina’ya gitmek isteyenler Kayseri – Niğde yolu üzerinden önce İncesu ilçesine ve kent merkezinden tabelaları takip ederek ulaşabilir.

İNCESU MARİNA’DA NELER YAPILABİLİR?

Kayseri’ye yakın olması nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilen İncesu Marina, Erciyes ve göl manzarasının panoramik olarak sergilenen ilk yer. Sahil atmosferi veren su kenarında yürüyüş yolları ve piknikçiler için de kamelyalar bulunmaktadır. Dileyen piknikçiler, kamelyalarda mangal keyfi yapabilmektedir. Ayrıca İncesu Belediyesi tarafından işletilen restoran, kafede, müşterilerine Erciyes manzaralı yeme-içme keyfi sunuyor. Otopark ve çocuk oyun alanları da bulunmaktadır. İsteyenler, avlanmanın yasak olmadığı dönemlerde baraj gölünde amatör olarak balık tutabilmektedir.

İncesu Marina’da ayrıca doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, spor gibi aktiviteler de yapılabilmektedir.