KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Erciyes, yaz-kış vatandaşın uğrak yeri?

Bugünlerde serinlemek isteyenlerin uğrak yerlerinden birisi de Erciyes… Özellikle hafta sonunu değerlendirmek isteyenleri Erciyes’te nelerin beklediğini sizler için derledik.

Volkanik dağ olan Erciyes, deniz seviyesinden 3 bin 916 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek dağları arasında 5. sıradadır. İç Anadolu Bölgesi'nde, Kayseri'nin 25 kilometre güneybatısında konumlanan dağ, Kayseri'nin simgesi halindedir. Kayseri şehir merkezinden Erciyes’e Hisarcık Mahallesi’ni geçtikten sonra Develi ilçe yolunu takip ederek ulaşılabilir.

Erciyes, kışın olduğu kadar sıcak yaz günlerinde de yoğun ilgi görüyor. Yaylacılar, besiciler ve serinlemek isteyenler, sıcaklığın 35 derecelerde olduğu bugünlerde, zirvesinde hala kar bulunan Erciyes’e akın ediyor.

ERCİYES’İN DAİMİ MÜDAVİMLERİ PİKNİKÇİLER ve YAYLACILAR

Erciyes’in daimi müdavimleri ise kamp kuranlar, besiciler ve arıcılar. Hayvanlarını hastalıklardan korumak ve yeni otlak arayan keçi ya da koyun sürüsü sahipleri, mayıs ayının sonlarından itibaren dağa çıkıyor. Aynı şekilde arıcılar ve yaylacılar da çadır ya da karavanlarıyla geldikleri dağda 3 ay boyunca zaman geçirebiliyor. Tekir Yaylası’nda Büyükşehir Belediyesi iştiraki Erciyes A.Ş. tarafında oluşturulan kamp alanı mevcut.

GÜNÜBİRLİK PİKNİK ALANINDA NELER YAPILABİLİR?

Erciyes Tekir Yaylası’na yakın bir alanda oluşturulan piknik alanı da, sıcak yaz günlerinde Erciyes’i tercih etmenin bir başka sebebi. Günübirlik piknikçiler, çok sayıda kamelyanın olduğu alanda mangal yakıp, serin ve temiz hava almanın zevkine varabilir. Ayrıca doğa yürüyüşü için de alan çok uygun. Piknik alanında mescit ve lavabo bulunmaktadır.

SU VE SERİNLEMEK İÇİN ERCİYES'E ÇIKIYORLAR

Erciyes’in suyu da çok özel. Eriyen kar sularından içmek ya da bidonlarını doldurmak için vatandaşlar dağa çıkıyor. Öğle saatlerinden itibaren Tekir Yaylası’nda bulunan çeşmelerin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Kısacası herkes, hem soğuk kış aylarında hem de sıcak yaz aylarında Erciyes’te olmaktan zevk alacağı bir faaliyet bulabiliyor.