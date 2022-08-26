KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Dünyanın en yüksek 2’nci şelalesi Kapuzbaşı

‘Kayseri’nin Niagarası’ olarak da bilinen Kapuzbaşı Şelaleleri, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Kapuzbaşı’na gitmek isteyenleri nelerin beklediğini sizler için derledik.

Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, Yahyalı ilçesine bağlı Kapuzbaşı Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şelalelerden birisi Türkiye'nin en yüksek ve Dünya'nın en yüksek ikinci şelalesi olma özelliğini taşımaktadır. Şelaleler, Kayseri'ye 145 kilometre mesafededir. Kapuzbaşı'nın batı tarafında yer alan Hacer Ormanları 18 bin hektar alanı kaplamakta ve Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde yer almaktadır. Aksu Vadisi'nden Ulupınar Köyü'ne, oradan da Kapuzbaşı'na gelen çay, şelalelerin suyu ile birleşerek ırmak haline gelip biraz ileride Zamantı Irmağı ile birleşir. 700 metre rakımda bulunan Kapuzbaşı Şelalelerine, Kayseri kent merkezinden Develi-Tomarza yolu üzerinden gidilebilmektedir.

KAPUZBAŞI ŞELALELERİNDE ZİYARETÇİLERİ NELER BEKLİYOR?

Sıcak yaz aylarında vatandaşlar güzel vakit geçirmek için Kapuzbaşı Şelalelerine gidiyor. Yerli ve yabancı çoğu insanın ziyaret ettiği mekan, doğal güzelliğiyle görenleri büyülüyor. Doğanın Kayseri’ye hediye ettiği Kapuzbaşı Şelaleleri 7 şelalesiyle birlikte huzur arayanların mekanı. Debisi yüksek olan şelalenin su damlaları etrafa daha geniş şekilde yayıldığından dolayı serinlemek için de insanlar burayı tercih ediyor. Yaz aylarında kamp yapmak için vazgeçilmez bir yerdir. Kayseri’deki en popüler trekking parkurunda (doğa yürüyüşü) yürüyüş yapabilirsiniz. Kapuzbaşı Şelaleleri, fotoğrafçılıkla uğraşanlara da farklı bakış açıları sunmaktadır. Ülkemizde yaşanan orman yangınlarından dolayı bölgede mangal yakmak yasak.