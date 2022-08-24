KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler’de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

Ziyaretçilerine piknik yapma fırsatı da sunan Beştepeler Mesire Alanı, şehir merkezinde olması nedeniyle yoğun talep gören yerlerin başında geliyor. Kayseri Evi’yle kent yaşantısının da anlatıldığı Beştepeler’de ziyaretçilerini nelerin beklediğini derledik.

Kayseri’nin eşsiz manzarasını doyasıya seyretme fırsatı sunan Beştepeler Mesire Alanı, kent merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Melikgazi ilçesi sınırlarında ve Kayseri Şehir Mezarlığı’nın hemen üstünde bulunmaktadır. Cumhuriyet Meydanı’ndan Seyit Burhanettin Bulvarı üzerinden Kartal Kavşağı’nda sağa dönülerek ulaşılabilir. Aracı olmayanlar için de bölgeye belediye otobüs seferleri de bulunmaktadır.

BEŞTEPELER PİKNİK ALANINDA ZİYAETÇİLERİ NELER BEKLİYOR?

Yüksek konumundan dolayı seyir teraslarında seyirlik şölen sunan Beştepeler piknik alanı, bol yeşil alanlarıyla Kayserili vatandaşların uğrak yeri konumundadır. Temiz havası, uzun ağaç ve çamlarıyla tertemiz havayı ciğerlerinize çekebilirsiniz. Piknik alanlarının yanı sıra seyir terasları, yürüyüş yolları ve çardaklar bulunmaktadır. Ağaçların arasında sabah koşusu yapabilirsiniz. Mangal keyfi için vazgeçilmez bir yerdir. Alan içinde yer alan Kayseri Evi de, ziyaretçilerine kent yaşamı hakkında görsel bilgi sunmaktadır. 2 katlı tarihi evde, bal mumu insan figürleriyle kentin önde gelen lezzetlerinden mantı, sucuk ve pastırma imalatı anlatılıyor.

Beştepeler Mesire Alanı ayrıca fotoğrafçılıkla uğraşanlar için de cazibe merkezi. Fotoğrafçılar, şehir merkezini tepeden kadrajına alabilir. Şehir merkezine yakın olması nedeniyle yoğun şekilde tercih edilen mekânda yer bulmak zor. Yer bulabilmeniz için erken gitmeniz önerimizdir.