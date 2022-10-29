Kayseri Futbol Disiplin Kurulu kararları

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, 28 Ekim 2022 tarihli toplantısında Disiplin Kuruluna sevk edilen dosyaları görüşerek karara bağladı.

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  • 29.10.2022 13:48
  • Güncelleme: 29.10.2022 17:23
Kayseri Futbol Disiplin Kurulu kararları
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Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, 28 Ekim 2022 tarihli toplantısında Disiplin Kuruluna sevk edilen dosyaları görüşerek karara bağladı.

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, Avukat Mustafa Onur Yapar başkanlığında toplandı. Hakem, Gözlemci ve Saha Komiserleri raporları ve dosya içeriğini inceleyen kurul, Kayseri Süper Amatör Küme, Kayseri 1. Amatör Küme ve U18 Ligi maçlarında yaşanan olayların dosyalarını inceleyerek karara vardı. Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, Talasgücü Belediyespor’dan Bahadır Sarıçiçek’e 2 maç, Argıncık Esnafspor’dan Ali Kaan Yiter’e 2 maç, Kocasinan Gençlikspor’dan Saadettin Yüce’ye 1 maç, Sanayi Esnafspor’dan Memiş Yılmaz’a 2 maç, Göktürkspor’dan Rıfat Demirbilek’e 2 maç, Talas Denizspor’dan Fatih Bağçı’ya 3 maç, Cuma Uluçay Talasspor antrenörü Mehmet Taşpınar’a 3 maç, Cuma Uluçay Talasspor’dan Ahmet Furkan Byaram’a 1 maç, Cuma Uluöay Talasspor’dan Cemil Kartal’a 3 maç, Yavuzspor’dan Kadir Demirel’e 3 maç, Palasspor’dan Ali Ergün’e 3 maç, Kayseri Yolspor’dan Sefa Şahin’e 1 maç, Başakpınar Belediyespor’dan Abdurrahim Çopur’a 2 maç, Esentepespor’dan Mehmethan Aslantaş’a 75 gün hak mahrumiyeti, Esentepespor’dan Ömer Öztürk’e 3 maç, Gültepespor’dan Alpaslan Ötüken’e 3 maç, Kocasinan Yemlihaspor’dan Mustafa Deliduman’a 3 maç, Kocasinan Yemlihaspor’dan Yusuf Eroğlu’na 6 maç ceza verildi.

Tomarza Belediyespor’dan Halil İbrahim Güney’e, Sanayi Esnafspor’dan Engin Sabuncu’ya ve Göktürkspor’dan Mert Hakan Korkmaz’a ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

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İHA

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