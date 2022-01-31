Kayseri Eski Emniyet Müdürü vefat etti

Kayseri'de bir dönem Emniyet Müdürü olarak görev yapan Bekir Tanrıkulu hayatını kaybetti.  Tanrıkulu Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde toprağa verildi.

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  • 31.01.2022 13:57
  • Güncelleme: 31.01.2022 13:57
Kayseri Eski Emniyet Müdürü vefat etti

Kayseri'de 2000-2003 yılları arasında İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Bekir Tanrıkulu hayatını kaybetti. Kayseri'de görev yaptığı dönemde birçok başarılı çalışmaya imza atan Tanrıkulu 2003 yılında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in imzaladığı kararname ile yerini Orhan Özdemir'e bırakmıştı. Emniyet Müdürü olarak görev yapan Bekir Tanrıkulu Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde toprağa verildi.

BGC

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