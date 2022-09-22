Kayseri Erciyes Cup'ın 16'ncısı 29 Eylül'de başlayacak
Melikgazi Kayseri Basketbol ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ve toplam 4 takımın katılacağı 16'ncı Kayseri Erciyes Cup 29 Eylül'de başlayacak.
- 22.09.2022 15:10
- Güncelleme: 22.09.2022 15:10
Kayseri’yi Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde temsil eden Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından geleneksel olarak düzenlenen hazırlık turnuvası Erciyes Cup’ın 16’ncısı 29 Eylül’de başlayacak. Melikgazi Kayseri Basketbol ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan turnuvaya Galatasaray, Beşiktaş ve Bursa Uludağ katılacak. Müsabakalar 29 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında Kadir Has Kongre ve Spor Salonu’nda oynanacak. 15 senedir yapılan hazırlık turnuvasına katılan takımlara sıralama yapılmadan şilt takdiminde bulunuluyor.
1ha
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