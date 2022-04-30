Kayseri Emniyetinden ‘Bir Kemer Takana Bir Fidan’ etkinliği

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte sürücülere trafik güvenliği ve emniyet kemerinin önemini anlatan broşürler dağıtıldı. Bunun yanında düdük, kolonya ve kalem hediye edildi. ‘Bir Kemer Takana Bir Fidan’ sloganı ile hem sürücülere hem de talep eden vatandaşlara fidan dağıtıldı. Böylelikle hem toprak fidanlarla buluştu hem de sürücüler bilinçlendirildi.

‘Bir Kemer Takana Bir Fidan’ etkinliğine katılan ve destek olan İÇEM Vakfı başkanı Yusuf Kenan Şahin şu açıklamalarda bulund: “Bayram yaklaşmışken bir farkındalık oluşturmak istedik. Memleketine giden vatandaşa fidan verelim onlara güvenlik kemerinin önemini hatırlatalım, dedik. Bunun yanında Kayserimizi yeşillendirelim, memleketimize güze hatıralar kalsın.”

Ramazan öncesinde üzücü bir haber almamak istediklerini dile getiren Şahin, “Temennimiz bu Ramazan Bayramı’nda acı haberler almamak. Herkesin kazasız belasız yolculuk yapmasını istiyoruz” dedi.

İÇEM Vakfı başkanı Yusuf Kenan Şahin, Ramazan Bayramı öncesinde yapılan bu etkinliğin Kayserili vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi. Şahin, “Vatandaş bu etkinliği çok sıcak karşıladı. Fidan almak isteyen çok vatandaşımız oldu. Sürücülere ayırdığımız fidanları vatandaşlarımıza da verdik” ifadelerini kullandı.

Tüm Kayseri’ye huzurlu, kazasız, hayırlı Ramazanlar dileyen Şahin, ayrıca vatandaştan bir ricada bulundu. Şahin, “Ayrıca şunu rica ediyorum, vatandaşlarımız yenilen çekirdekleri çöpe atmasınlar. Bir çekirdek bir ağaç, bir ağaç bir orman demektir” diyerek konuşmasını noktaladı.