Kayseri Emniyeti: 'Saldırıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı'

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gazeteci ve konuğuna yapılan saldırı ile ilgili yürütülen soruşturmada 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

PAYLAŞ
  • 09.04.2022 13:06
  • Güncelleme: 09.04.2022 13:29
Kayseri Emniyeti: 'Saldırıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gazeteci ve konuğuna yapılan saldırı ile ilgili yürütülen soruşturmada 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kentte gazetecilik yapan gazeteci Azim Deniz ve konuğu iş insanı Sedat Kılınç, canlı yayın öncesinde bir grubun yumruklu saldırısına uğradı. Vücuduna aldıkları darbeler ile yaralanan Deniz ve Kılınç hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "08.04.2022 günü saat:21.15 sıralarında Deniz Postası Gazatesi ve Televizyonu isimli iş yerine zarar verme ve darp olayı ile ilgili olarak bahse konu Gazete ve Televizyonun sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni olan Azim Deniz ve Kocasinan Belediyesi Meclis üyesi Sedat Kılınç’ın darp edilmesi olayına karıştığı tespit edilen 6şahıs Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir" denildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Develi'de başarılı lise öğrencileri İstanbul Kampı'na gitti

Develi'de başarılı lise öğrencileri İstanbul Kampı'na gitti

Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

Antika pazarı Ramazan'da da devam ediyor

Antika pazarı Ramazan'da da devam ediyor

Başkan Yalçın sosyal tesis ve imam evi inşaatını inceledi

Başkan Yalçın sosyal tesis ve imam evi inşaatını inceledi

Öğrencilerden '177. yıl' koreografisi

Öğrencilerden '177. yıl' koreografisi

Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

6
Kayseri için projelere imza atılıyor

Kayseri için projelere imza atılıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu Yahyalı Belediyesi bünyesine geçti

2 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu Yahyalı Belediyesi bünyesine geçti

MÜSİAD Başkanı Akmermer: 'Yurtdışı ziyaretleri çok verimli geçiyor'

MÜSİAD Başkanı Akmermer: “Yurtdışı ziyaretleri çok verimli geçiyor”

DAHA FAZLA
Başkan Büyükkılıç, 10 Nisan Polis Haftası iftar programına katıldı

Başkan Büyükkılıç, 10 Nisan Polis Haftası iftar programına katıldı

Kayserispor için maç günü

Kayserispor için maç günü

Kayseri Serbest Bölge'den istihdama güçlü destek

Kayseri Serbest Bölge'den istihdama güçlü destek

Başkan Büyükkılıç sendika temsilcileriyle bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç sendika temsilcileriyle bir araya geldi

Kayseri Emniyeti: 'Saldırıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı'

Kayseri Emniyeti: 'Saldırıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı'