Kayseri, Dünya Göçebe Oyunları’nda yerini aldı

29 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında İznik'te gerçekleşecek ve binlerce yıllık yolcuğu ile kültürlerin coğrafyaları aşan izlerini içeren IV. Dünya Göçebe Oyunları’nda Kayseri’yi temsilen katılan Büyükşehir Belediyesi, Kayseri mutfağını, kültürünü ve tarihini ziyaretçilerine tanıtıyor. Keçeden yapılan Büyükşehir Belediyesi Çadırı içerisinde gilaboru, pastırma, tandır börekleri, yamula patlıcanı, üzüm, gacer ekmeği gibi ürünler tanıtılırken, Selçuklu askeri kıyafetli bir personel de ilgi odağı oldu.

ETKİNLİK 4 GÜN SÜRECEK

4 gün sürecek ve spor, kültür sanat, gastronomi, sahne, aktiviteler gibi başlıklarda geleneksel müsabakalar ve oyunlar, el sanatları; evrensel tatlar, dünyanın kahvesi, dijital deneyim müzesi ve çocuk oyunları gibi kültürün taşıdığı tüm izler ile yüzlerce farklı içerikle gerçekleşecek olan IV. Dünya Göçebe Oyunları'nda, Kayseri de söz konusu başlıklara uygun zengin değerlerini ziyaretçilerine aktaracak.