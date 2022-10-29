Kayseri'den Türk bayraklı sıcak hava balonları havalandı

Kayseri'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla havalanan Türk bayraklı sıcak hava balonları görsel şölen oluşturdu.

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  • 29.10.2022 10:27
  • Güncelleme: 29.10.2022 10:31
Kayseri'den Türk bayraklı sıcak hava balonları havalandı
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Kayseri’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla havalanan Türk bayraklı sıcak hava balonları görsel şölen oluşturdu.

Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sıcak hava balonu uçuşu yapıldı. Türk bayraklı sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen oluştururken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ve mahalle sakinleri ile birlikte bölgede havalanan sıcak balonlarına bindi. Burada açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, “Kısa bir süre önce başlayan balon turizmi tüm hızıyla devam ediyor. Şuan günlük 6 balonumuz uçuyor. Birçok ülkeden turistler akın akın Soğanlı Vadisine gelmeye başladı. Burası Kapadokya ile yan yana. Gerçekten çok önemli eserleri içerisinde barındıran, muhteşem coğrafi güzellikleri olan bir yer. Özellikle bozulmamış, tamamen o doğal yapısı içerisinde bugüne kadar ulaşmış muhteşem bir alan. Bizde valilik ve büyükşehir belediyesi olarak birlikte çalışarak burada büyük bir çalışma başlattık. Hem köy meydanı düzenlemeleri hem yürüyüş yolları hem de özellikle balonlarımızın rahat uçabileceği alanların oluşturulması noktasında. Ondan sonrada buraya ciddi bir talep artışı oldu. Buradaki ablalarımızın da 6 dilde turistlerle konuşuyor olmaları bizlere büyük bir güç kattı. İnşallah herkesi Soğanlı’daki bu muhteşem ortama bekliyoruz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Cumhuriyet Bayramımızın 99’uncu yıldönümü vesilesiyle sabahın güzel saatinde balonumuzun da Türk Bayrağı ile donatılmış olması ayrıca bir anlam kazanmaktadır. Burası Kapadokya’daki yapıların ve görüntünün devamı niteliğinde olan ayrıca bir güzellik” şeklinde konuştu.

Havadaki görsel şölen de dron ile görüntülendi.

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İHA

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