Kayseri'den kurutulmuş domates ihracatı

Kayserinin Yeşilhisar ilçesinde ihracata sunulmak üzere kurutulmuş domates yetiştiriciliği yapılmaktadır.

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  • 24.09.2022 11:59
  • Güncelleme: 24.09.2022 12:28
Kayseri'den kurutulmuş domates ihracatı
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Kayserinin Yeşilhisar ilçesinde kurutulup ihraç şekline getirilen domates yetiştiriciliği yapılmaktadır.Özellikle gece gündüz sıcaklık farkından dolayı aroması farklı olan ve tercih edilen, kaliteli ve katma değeri yüksek ürün üretimi sağlamakta,kurutulmuş domates yetiştiriciliği erciyes eteklerinde gün geçtikce ekim alanı itibarıyla genişlemektedir.

Geçen yıl Kayseri' de 3.300 da alanda domates üretimi yapılmış olup bu üretimin  %80' i Yeşilhisar İlçemizde yapılmıştır. Yeşilhisar ikliminin etkisiyle, yetiştirilen domatesteki aromanın farklılığından bu bölge büyük firmaların tercih sebebi olmaktadır. Bu sene bölgede ekiliş 4 bin - 4.500 da alana ulaşmış olup, Kayseri genelinde bu alan 8 bin da' ı bulmaya başlamıştır.

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