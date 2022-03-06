Kayseri'den 2 sporcu Altın Madalya kazandı

Kayserili sporcular Fatma Arslan ve Elif Atik, Gençler TaeKwonDo şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu.

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  • 06.03.2022 09:46
  • Güncelleme: 06.03.2022 13:02
Kayseri'den 2 sporcu Altın Madalya kazandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserili sporcular Fatma Arslan ve Elif Atik, Gençler TaeKwonDo şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu.

5-7 Mart tarihlerinde Malatya’da gerçekleştirilen TaeKwonDo Türkiye Gençler şampiyonasında Kayseri’den iki sporcu altın madalya kazandı. Antrenör Yunus Emre Sayan yönetiminde artı 68 kiloda Fatma Arslan ve 46 kiloda Elif Atik birbirinden güzel maçlar çıkararak Türkiye şampiyonu oldu.

Melikgazi Belediyespor Kulübü sporcuları Fatma Arslan ve Elif Atik, Kayseri’nin gururu olurken, Antrenör Yunus Emre Sayan da sporcularını şampiyonaya hazırlayıp iyi müsabakalar çıkarmasında etkin rol oynayarak takdir kazandı.

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İHA

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