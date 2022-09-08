Kayseri'den 15 itfaiyeci Gülnar'da

Kayseri’den 5 araç ve 15 itfaiye personeli, Mersin’in Gülnar ilçesindeki yangına destek olmak için bölgeye gitti.

Mersin’in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken, yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 4 araç, Kayseri OSB’ye bağlı 1 araç ile toplamda 15 personel söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye gitti. Dün akşam saatlerinde dualarla Kayseri’den uğurlanan kahraman itfaiyeciler, yangının sürdürdüğü Büyükgeceli Mahallesi’ne ulaşır ulaşmaz çalışmalara başladı.

İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Muhammed Zeynuddin Bağdat, "Mesire alanındaki yangına müdahale ediyoruz. Yangının diğer yerlere sirayet etmemesi için alanda güvenlik koridoru oluşturduk" dedi.